科學把握建設現代化經濟體系的戰略謀劃

中評社北京10月15日電／建設現代化經濟體系，是以習近平同志為核心的黨中央從黨和國家事業全局出發，著眼於實現“兩個一百年”奮鬥目標、順應中國特色社會主義進入新時代的新要求作出的重大戰略決策部署。深刻認識建設現代化經濟體系的重要意義，科學把握建設現代化經濟體系的指導思想、戰略內容和重要舉措，是更好建設現代化經濟體系，推動我國經濟發展煥發新活力、邁上新台階的必然要求。



一



現代化經濟體系，是由社會經濟活動各個環節、各個層面、各個領域的相互關係和內在聯繫構成的有機整體。建設現代化經濟體系，要堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，堅持以人民為中心，推動經濟高質量發展。



堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念。理念是行動的先導，戰略理念具有綱領性和引領性，貫穿於經濟活動全過程，決定著建設現代化經濟體系的成效。“創新、協調、綠色、開放、共享”是具有內在聯繫的集合體，相互貫通、相互促進，是總結國內外發展經驗教訓、分析國內外發展大勢、針對我國發展中的突出矛盾和問題提出的新發展理念。建設現代化經濟體系，要堅決貫徹落實新發展理念，切實把新發展理念作為指揮棒、紅綠燈，真正做到崇尚創新、注重協調、倡導綠色、厚植開放、推進共享。



堅持以人民為中心。堅持以人民為中心是新時代堅持和發展中國特色社會主義的根本立場。我們建設的現代化經濟體系，是社會主義現代化經濟體系，本質上就是以人民為中心的經濟體系。建設現代化經濟體系，要堅持以人民為中心的發展思想，更好滿足人民在經濟、政治、文化、社會、生態等方面日益增長的需要，更好推動人的全面發展、社會全面進步。



堅持以“推動經濟高質量發展”為重要目標。我國經濟發展進入了新時代，基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。高質量發展對增長速度、發展方式、經濟結構、發展動力的要求都發生了變化，要求堅持質量第一、效益優先，著力解決發展不平衡不充分的問題，進而很好滿足人民日益增長的美好生活需要。建設現代化經濟體系，要以推動高質量發展為重要目標，這是一國經濟在長期高速增長實現量的積累後轉向質的提升的必然選擇，是保持我國經濟持續健康發展的必然要求。



二



建設現代化經濟體系，是中國特色社會主義經濟發展規律的必然要求，內容豐富、主線明確。



以“六個體系、一個體制”為重要內容。現代化經濟體系以“六個體系、一個體制”為內容要素，即創新引領、協同發展的產業體系，統一開放、競爭有序的市場體系，體現效率、促進公平的收入分配體系，彰顯優勢、協調聯動的城鄉區域發展體系，資源節約、環境友好的綠色發展體系，多元平衡、安全高效的全面開放體系，充分發揮市場作用、更好發揮政府作用的經濟體制。建設現代化經濟體系，要把各項內容“一體建設、一體推進”。



以“推進供給側結構性改革”為戰略主線。推進供給側結構性改革，是現階段我國經濟發展和經濟工作的主線。建設現代化經濟體系，要把推進供給側結構性改革作為戰略主線，把提高供給體系質量作為主攻方向，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，實現由低水平供需平衡向高水平供需平衡躍升。

