大華網：韓國瑜直球對決　鎖定綠營反中牌

韓國瑜 中評社香港10月15日電／國民黨下任“總統”參選人、高雄市市長韓國瑜最近展開攻勢，一是發表兩岸政策白皮書，並要求與蔡英文就此進行政策論辯，二是決定請假投身“總統”大選，將可擺脫民進黨在高雄市設下的羈絆，全台走透透爭取選民的支持。



大華網路報今天時評說，前者顯示，韓國瑜已突破國民黨對當前兩岸關係躊躇不前的困境，展現了未來主導兩岸關係走向的態勢。更重要的是，韓願就此與蔡英文公開辯論，讓台灣民眾重新認知：唯有國民黨重新執政，才有助於兩岸關係和平發展。



至於後者，則意味著韓國瑜不再是“假日參選人”，即只能利用週休、假日的時間，到高雄市以外的其他縣市從事競選，而是以“全日參選人”的身分，利用距離2020“總統”大選只剩八十多天的時間，向選民請託、拜票。



以選舉策略的觀點來說，後者是戰術性的作法，透過請假的方式，讓韓國瑜能以應有的時間、空間，取得與蔡英文公平競逐大位的機會。前者則是戰略性的布局，改變選舉主軸由蔡英文、民進黨掌控的現狀，使韓能有主動發球權。



對於韓國瑜要求辯論兩岸政策，蔡英文、民進黨的反應非常冷淡，蔡諷刺韓不知在急什麼，等“總統”選舉到了十一月正式起跑後，自然會有政見會、辯論會，而民進黨則是要韓專心高雄市市政，答覆高雄市議員的市政質詢就好。



蔡英文、民進黨對韓國瑜要求辯論的冷處理，可說是意料之中。原因無他，一是綠營研判，到了十一月期間，香港反送中的衝突恐會更加惡化，屆時有利於操作“反中”牌，二是不願現在就把選情炒熱，反而拉抬韓的聲勢。