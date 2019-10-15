RCEP前景值得印度期待

中評社北京10月15日電／經過7年長跑，包括中國、印度等6個亞太國家以及東盟10國在內的區域全面經濟夥伴關係(RCEP)談判有望接近尾聲。印度承諾將在RCEP框架下，對其他RCEP成員國家的輸印商品降低稅費。如果最終成形，這個擁有世界一半左右的人口、40%左右GDP的世界最大自由貿易組織對所有參與方都將是利好。



環球時報發表復旦大學南亞研究中心主任張家棟文章稱，多年來，印度對RCEP一直有所疑慮，既想加入以獲得經濟機會，又擔心短期內的貿易損失和經濟衝擊。具體來說，由於印度對RCEP其他成員多數處於貿易逆差地位，非常擔心RCEP會進一步擴大印度與其他成員之間的貿易不平衡關係，尤其擔心中國商品會衝擊印度國內製造業。



這種顧慮在印度國內有一定市場，但這是一種後瞻型的思維模式。隨著中國經濟轉型，勞動力成本不斷提高，更加注重高質量發展而非高增長速度，中國製造業對印度的衝擊力在下降。



文章分析，從中長期看，印度從RCEP所能獲得的收益，將遠遠大於其短期經濟損失：



一是，印度將更加深入國際產業分工，發揮勞動力成本優勢，享受人口紅利。從發展水平來看，印度是典型的發展中國家;但是從增長方式來看，印度又很像發達國家，主要依靠國內消費拉動而不是像東亞國家那樣依靠生產與出口拉動經濟。但今年二季度印度民間消費增長率僅為3.1%，相比起去年頂峰時的9.8%出現了明顯下降，內需增長乏力。這導致印度第二季度GDP增速僅為5%，繼第一季度跌破6%大關後，經濟增長再次下滑。這已不僅僅是一個經濟周期問題，而更像一個經濟發展模式問題。要走發展中國家經典的發展模式，印度就必須進一步打開國門，開放市場，吸引外來資本和技術。而加入RCEP是印度獲得外來經濟增長動力的重要方式。尤其是在美國等西方國家愈發表現出貿易保護主義傾向的時候，RCEP對印度經濟發展的重要性就更大了。



二是，將有利於發揮印度在軟件和服務業上的優勢。RCEP一旦達成，隨著商品貿易而來的就是服務貿易。印度將有機會為本國企業開拓其他RCEP成員國家的服務業市場提供更好的制度保障，更優越的准入條件。



三是，將倒逼印度加快國內經濟改革。印度經濟發展面臨很多國內制度性因素，除了廣為人知的三大法《勞工法》《環保法》與《徵地法》以外，印度經濟還面臨市場競爭不足導致生產效率長期難以提高的問題。印度經濟重工商、輕市場。印度企業多為家族式企業，極易與政治家庭結盟，成為工商-政治共同體。這既犧牲了印度經濟的效率，還損害了印度民主的質量。一旦加入RCEP，印度國內這種工商-政治複合體將會受到衝擊，印度經濟將會因變革而獲得新的活力。經濟效率都是逼出來的，都是市場競爭的結果。



四是，長遠看將會改善印度的貿易不平衡狀態。印度與其他RCEP國家的貿易逆差，主要原因是印度以國內消費為主要動力的發展模式，以及國內製造業供給不足。一旦RCEP生效，印度經濟發展模式將會被改變，投資和生產將會上升，大量的外國製造業工廠將像進入越南、孟加拉國等國家一樣大規模進入印度，這將增強印度的工業生產能力，並最終改善國際收支狀況。如果再考慮到勞動力優勢，印度有望最終成為商品貿易領域的一個重要順差國，也是一種順理成章的期待。



五是，將有利於穩定中印關係及地區安全形勢。經貿關係是國際關係的基礎，牢固的經貿關係將帶來一個更加穩固的政治外交關係。一旦RCEP生效，將史無前例地改變中國與印度間的經濟關係，為中印增加一個經貿穩定期。RCEP還將促進印度經濟與亞洲其他國家經濟的融合，符合印度“向東行動”的國家大戰略。



最後，通過加入RCEP，印度將會鞏固自己在南亞的經濟主導地位。印度目前是RCEP在南亞的唯一成員。通過加入RCEP，印度將進一步鞏固自己在南亞的經濟樞紐地位，有機會成為外國企業進入南亞的橋頭堡。即使以後RCEP擴容，吸收更多的南亞國家。印度作為RCEP的第一個南亞成員，也將擁有更多的話語權和影響力。





