國慶黃金周展現強勁內需

中評社北京10月15日電／步行街裡，摩肩接踵；知名景點，人山人海；特色餐廳，備受青睞……剛剛過去的“十一”黃金周，中國消費市場繁榮活躍，交上一份亮眼成績單：全國零售和餐飲企業實現銷售額1.52萬億元，比去年同期增長8.5%；實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增長8.47%。國慶黃金周，展現出中國強勁的內需潛力。



人民日報發表記者羅珊珊述評文章表示，自1999年“十一”7天長假制度發布至今，已走過21個年頭，人們在黃金周購物、旅遊休閑，集中釋放消費需求，帶動供給增加、市場繁榮、經濟發展。火爆的黃金周消費市場，已然成為中國經濟發展最鮮活生動的注腳，更為觀察中國的發展進步打開了一扇窗口。



“紅色”成為這個黃金周最鮮艶的底色。紅色旅遊、國慶獻禮電影等唱響假日主旋律。國慶檔三部獻禮電影《我和我的祖國》《中國機長》《攀登者》帶動整個國慶票房創下新紀錄。與此同時，中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址等紅色旅遊景區迎來客流高峰，走訪紅色景區、緬懷革命先烈成為許多年輕人的選擇。無論是在電影院感受“我和我的祖國”的動人旋律，還是在革命老區追憶歷史，都說明紅色文化深入人心，沉澱為人們在文化消費中抒發愛國熱情的必然選擇。



與此同時，假期消費也呈現出消費升級的態勢。消費的形式百花爭艶，大數據、人工智能等新技術的使用，推動線上線下融合加速，雲貨架、無人超市等新零售不斷湧現，給消費者帶來全新消費體驗；消費的內容更加豐富，走出家門暢游世界、參觀博物館、看電影等文化消費成為日常休閑選擇……新業態、新消費、新市場層出不窮，消費市場活力迸發。不僅有新興消費風生水起，更有傳統消費重煥生機。比如受到電商衝擊一度陷入尷尬境地的步行街，正迎來新的轉機，武漢的江漢路、成都的寬窄巷子、福州的三坊七巷、廣州的北京路等特色步行街在改造升級後，迎來了客流高峰。新興消費從萌芽到壯大，傳統消費從走量到提質，共同構成了強勁的消費市場，支撐著中國經濟的航船不斷向前。



文章稱，今年國慶黃金周，中國三、四線城市以及廣大農村迸發的消費潛力更是喜人。假日期間，下沉市場消費提速，三、四線城市和縣城消費動力充足。某移動支付平台數據顯示，黃金周前三天，三線以下城市消費頻次增幅全部高於50%，縣城消費頻次更是猛增近90%。隨著交通網絡、物流、信息技術等基礎設施不斷完善，電子商務不斷向下延伸拓展，下沉市場消費潛能進一步釋放，成為消費升級的新力量。這與“深挖國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場”的要求相符合，同時更說明中國經濟具有強大的韌性、巨大的回旋餘地，擁有廣袤的腹地，能夠有效應對外部衝擊而保持穩中向好發展態勢。



文章指出，傳統消費的轉型升級、新興消費的創新提質、消費下沉的嶄新空間，體現出中國消費新動能日益強勁。透過國慶黃金周，我們看到了消費規模穩步擴大、消費結構不斷升級、消費需求日益多元的時代趨勢，更看到了中國經濟行穩致遠的信心所在、底氣所在。

