將製造業作為發展數字經濟的主戰場

中評社北京10月15日電／數字經濟已成為產業轉型升級的重要驅動力，以及全球新一輪產業競爭的制高點。中國正積極推動互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合，為產業轉型升級和經濟高質量發展打造新引擎。不過相較於在消費領域的應用和推進速度，中國企業和產業數字化轉型仍處於起步期，特別是製造業等領域數字化程度還有待提高。加快推動數字經濟和製造業深度融合，將成為未來中國數字經濟發展的重點方向。



經濟參考報發表記者班娟娟評論文章表示，數字經濟包括數字產業化和產業數字化兩大部分，前者主要指信息通信產業，包括電子信息製造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等；後者主要指傳統產業由於應用數字技術所帶來的生產數量和生產效率提升，其新增產出構成數字經濟的重要組成部分。數據顯示，2018年中國數字經濟總量達到31.3萬億元，占GDP比重34.8%，同比提升1.9個百分點。數字經濟對GDP增長的貢獻率達到67.9%，同比上升12.9個百分點。其中，產業數字化成為數字經濟主引擎。2018年產業數字化規模超過24.9萬億元，占GDP比重27.6%。工業、服務業、農業數字經濟占行業增加值比重分別為18.3%、35.9%和7.3%。



製造業為立國之本、強國之基，推動製造業高質量發展，應成為推動數字經濟與實體經濟融合發展的主攻方向和關鍵突破口。要將製造業作為發展數字經濟的主戰場，推動數字技術在製造業生產、研發、設計、製造、管理等領域的深化應用，加快重點製造領域數字化、智能化，推動“中國製造”向“中國智造”和“中國創造”轉型。



文章指出，推動數字經濟和實體製造的深度融合，首先要加強數字經濟戰略部署，構建數字經濟與實體經濟深度融合的政策體系。目前，關於推動數字經濟與實體經濟融合發展的政策密集出台，但總體存在體系性不強以及碎片化現象。需要從頂層設計上加強整合和更新，提高政策支撐能力。建立數據共享的激勵機制，加快推進關鍵核心技術突破。以工業互聯網為重要創新平台，健全產學研深度融合的技術創新體系。



其次，加快推進以工業互聯網等為代表的新型基礎設施建設。抓住製造強國和網絡強國建設戰略機遇，提升傳統基礎設施智能化水平，加快形成適應數字經濟與實體經濟融合發展需要的信息基礎設施體系。深化新一代信息技術與製造業融合發展，構建基於工業互聯網的全新產業生態，推動工業互聯網發展升級，為製造業數字化轉型提供堅實動力。



第三，引導和支持企業加大技術改造和設備更新力度，推動數字技術在研發設計、生產製造、經營管理、市場服務等產業鏈環節全流程應用，形成協同設計、雲製造、虛擬製造等新製造模式。鼓勵製造企業和互聯網企業深度合作，開展基於大數據應用的創新業務，優化個性化定制。打造一批行業雲平台和“上雲”標杆企業，驅動更多中小企業數字化轉型。



第四，積極參與數字經濟國際合作，提升數字產業化和產業數字化國際化發展水平。加快培育引進數字經濟重點領域跨界人才，特別是掌握工業大數據采集與分析、先進製造流程及工藝優化、數字化戰略管理、製造業全生命周期數據挖掘等領域的專業人才。



通過推動數字經濟和實體製造深度融合，加快一二三產業數字化、網絡化、智能化轉型，有利於形成生產、流通、消費“三位一體”的共享經濟生態鏈，拓展數字經濟新空間，不斷打造新增長點、新動能。



