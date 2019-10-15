全球央行黃金儲備增持意願上升

中評社北京10月15日電／英國智庫“國際貨幣金融機構官方論壇”（OMFIF）最新發布的研究報告顯示，經濟增長的不確定性正在全球蔓延，黃金作為傳統避險資產正成為全球央行調整儲備資產配置的理想選擇。因此，中央銀行和主權基金可能將在未來逐步提升黃金在其資產持有組合中的比重。同時，在美元儲備地位相對下降、人民幣國際化程度提升趨勢下，國際貨幣體系面臨深度調整，從而帶來不確定性增加，進一步增強了全球央行對黃金儲備的需求。



經濟日報發表記者馬翩宇評論文章表示，當前，全球央行黃金增持規模是自布雷頓森林體系瓦解以來從未有過的。國際貨幣基金組織數據顯示，自2010年以來，全球央行已購買了4000多噸黃金，所持黃金總價值約為1.4萬億美元，占所有中央銀行外匯儲備的10%。2018年全球各國央行對黃金儲備的需求超過了以往任何時候。在歐洲，在波蘭和匈牙利等國的推動下，主要國家中央銀行已成為黃金淨購買者，凸顯了黃金在央行儲備中上升的地位。據統計，2019年上半年，全球央行就購買了近374噸黃金，占這一期間全球黃金購買總量的六分之一。



文章分析，政治風險加劇使得黃金的避險價值上升。中美貿易摩擦給全球貿易增長帶來了陰霾；朝核問題和伊核問題帶來全球政治緊張局勢加劇；英國脫歐懸而未決，意大利經濟與政治雙重危機叠加。黃金作為抵禦地緣政治風險的對衝工具，其價格通常與國際緊張局勢相關。此外，發達國家央行普遍採取低利率政策也造成其國債實際收益率為負，使得黃金備受青睞。黃金市場對美聯儲降息的反應進一步證實了這一點。美聯儲2019年7月份宣布降息後，市場預期中期美國國債收益率走低，同時美元走弱，隨後金價出現飈升。為應對全球經濟的不確定性，低利率貨幣政策預計將成為發達國家央行採取的一項長期性政策，這使得黃金價格呈現長期上漲趨勢。據世界黃金協會2019年對全球央行的調查問卷顯示，長期儲值是貨幣當局持有黃金的最重要原因，其次才是有效投資組合的多元化。



國際貨幣體系面臨的不確定性也是全球央行對黃金增持的一大動因。美國對其他國家發動單邊金融制裁加劇了人們對美元可靠性的擔憂。國際貨幣基金組織報告顯示，國際貨幣體系中美元的強勢地位相對衰弱，未來國際貨幣體系可能會轉向以零散、區域化貨幣集團為特征的體系。其中，美元國際儲備地位相對下降，以及人民幣國際儲備地位上升，被認為是全球貨幣體系發生深度調整的先兆。在這一調整期，黃金可以作為避險工具。



在全球央行對黃金儲備需求上升情況下，還出現了一種有趣的現象。在對黃金的增持規模上，排名靠前的央行，如土耳其、俄羅斯、哈薩克斯坦和印度等，大多數是“一帶一路”相關國家。對此，OMFIF研究表示，“一帶一路”建設帶來的經貿連接和投資往來，使得相關國家和地區願意與中國維持長期互利共贏關係。在人民幣國際化推進過程中，“一帶一路”相關國家和地區更願意持有人民幣資產儲備以獲得流動性支持。同時，這些國家將進一步增強對國際貨幣體系多元化的開放性，黃金恰好可以作為應對國際貨幣體系調整中不確定性的對衝工具。



