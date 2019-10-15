大華網路報：賣“芒果乾”操弄恐懼感的執政黨

中評社香港10月15日電／大華網路報今天專欄文章說，距離2020年1月11日“總統”“立委”大選已剩下不到90天，然而此次選舉與前幾次最大的不同，就是“芒果乾”（“亡國感”）滿天飛，真正關乎台灣未來的政策攻防，反而無法引起各陣營的關注。只是向來宣稱若國民黨再度執政，大陸對台灣的控制必然快速且全面加強，台灣國際地位與“國家安全”也必將持續下降的民進黨，近日卻反而指責是國民黨在炒作“亡國感”，豈不怪哉！



回顧“亡國感”的來源，主要是蔡英文2019年8月在社群媒體中發文指出：“香港嚴重的警民衝突，讓全世界支持民主自由的朋友，都感到非常憂慮”，並表示“會更努力捍衛台灣，我跟大家保證，只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港。”言下之意，台灣若變成香港，一定是她不在的關係，所以選民必須讓她連任才能守護台灣的“主權”。



只是蔡英文似乎忘記了，執政三年半有7個邦交國與“中華民國”斷交，不知連任後要如何守護“主權”？這也就難怪台北市長柯文哲會對此表示，蔡英文反送中在社群媒體中寫一堆，是救不了“國家"的！換言之，柯文哲認為是蔡英文在炒作“亡國感”，蔡英文又怎能把責任推給國民黨呢？更何況提出“台灣不會變成第二個香港”的保證，若不是在炒作“亡國感”，什麼才是？



桃園市長鄭文燦表示，“芒果乾”的問題關鍵，在於敢不敢主張和堅持台灣"主權"屬於台灣2300萬人，如果把這個底線撤退，就是“芒果乾”的開始。此種說法似乎言之成理，然而顯然與“中華民國憲法”所規定的領土主權有所扞格。既然民進黨全面執政後也不敢“修憲”，以重新律定“憲法”的“領土主權”範圍，又豈能奢談敢於主張與堅持台灣“主權”？



文章說，馬英九日前在一場研討會中致詞時指出：“蔡英文執政以來兩岸關係惡化，外交一再挫敗折損主權，還以‘反中’當執政無能遮羞布、整肅政敵武器、操弄人民恐懼感，讓社會瀰漫不安的‘芒果乾’”，並呼籲“明年大選要讓無良政府下架，驅散‘芒果乾’”。誰在炒作“芒果乾”還不明顯嗎？偏偏蔡英文回應表示“如果有這個感覺的話，我相信當初種芒果的人，很可能就是他(馬英九)”。