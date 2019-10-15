吳敦義為何拒絕出任韓國瑜競選總部主委？

吳敦義 中評社香港10月15日電／距離二零二零年“總統”和“立委”大選只有不到九十天，但韓國瑜的競選總部仍然未能完整地搭建起來，據說是要在十一月初才正式成立，總部設於高雄市，並在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。現在已經就位的，只有國民黨副主席兼秘書長曾永權兼競選總部總幹事，韓辦執行長為林國正。昨日也有前台北縣長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨、國民黨“立委”曾銘宗等三位藍軍“大咖”，出任韓國瑜競選總部副總幹事。但令人既感到驚訝也感到氣餒的是，本來按照慣例應當擔任競選總部主委的國民黨主席吳敦義，昨日竟然公開表態，婉拒擔任韓國瑜競選總部主委，但願意擔任名譽主委。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，吳敦義拒絕出任韓國瑜競選總部主委的理由，是若他接任主委，就需要專心一致幫忙候選人，要接待來賓，又要開會和主持各種活動；但是他非常忙碌，且“立委”輔選的行程也很重要，所以目前已由黨副主席兼秘書長曾永權擔任競選總部總幹事。曾永權實際上有可以調動全黨的能力，黨內工作不需要重疊，而自己則願意擔任名譽主委。



然而，就在一個星期前，吳敦義出席黨中央舉辦的“二零二零二合一大選誓師”時表示，全黨一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選“總統”，“國會”也要達到六十席的目標的豪氣。而且，為了實現此目標，吳敦義還下達命令，要求執政的縣市長擔任該縣競選總部的主委；議長擔任後援會總會長；共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事。將黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，加以整合，讓競選總部更為紮實，提升戰力。但是，現在他自己卻“臨陣逃跑”了，這與他一個星期前的嚴格要求，形成強烈的反差。



這就難怪，當吳敦義的話音剛落，社交媒體上就一片嘩然，許多網友驚呼“國民黨真的要沉船了”，“連掛名都不要國民黨真的完了吧”，“黨主席都跳了，這人到底有多慘”，“大家都知道跟韓國瑜綁在一起會很慘”，“白海豚轉彎了，韓粉還不上，你們主子被切割耶”。