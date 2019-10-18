中評深度專訪：朱雲漢談中美四矛盾

台灣大學政治系教授、台灣“中央研究院”院士朱雲漢接受中評社專訪（中評社圖片） 中評社北京10月18日電（記者 徐夢溪）台灣大學政治系教授、台灣“中央研究院”院士朱雲漢日前在出席第三屆太和文明論壇期間接受中評社專訪，深入剖析中美貿易戰和中美關係。朱雲漢指出，現在美國和中國之間的貿易衝突好似進入一個僵局，特朗普可以說是黔驢技窮、騎虎難下，貿易戰的負面作用在美國已經全部體現。中美之間正在經歷一個“不打不相識”的過程，客觀現實還是會引導這兩個國家尋求相互適應，探索如何和平共處。



朱雲漢1956年出生於台北，1977年畢業於國立台灣大學政治系，1979年獲台灣大學政治學碩士學位，1987年獲美國明尼蘇達大學政治學博士，目前擔任中央研究院政治學研究所特聘研究員、台灣大學政治系教授。2012年7月當選台灣中央研究院院士，成為1949年以來政治學門的第二位院士。他的研究領域主要包括東亞政治經濟、國際政治經濟、兩岸關係以及社會科學方法論等，長期在台灣大學政治學研究所開設“國際政治經濟學”以及“東亞政治經濟”等課程。



中美貿易戰 特朗普“黔驢技窮”又“騎虎難下”



中美新一輪經貿高級別磋商取得實質進展,一直緊張的貿易戰出現了緩和趨勢，也燃起了國際社會對中美達成協議的希望。在這一次談判中，特朗普默許了幾個月來他一直拒絕的分階段談判方式，達成了一份不涉及中美貿易戰核心內容的小規模協議。



在朱雲漢看來，這種情況可以用兩句話成語來描述：特朗普已經“黔驢技窮”，但他又“騎虎難下”。因為他已經投下那麼多政治資本，甚至是撕破臉，現在要做出大的退讓，他不會甘心，但要繼續升溫加碼，他也不敢，因為這對美國的經濟損傷可能超出他的承受範圍。現在美國和中國之間的貿易衝突好像進入一個僵局。



“中美之間會經歷一個‘不打不相識’的過程，即要先碰撞，甚至衝突還會上升，在達到一個程度的時候，雙方都意識到再繼續下去，情況會不可控制。”



朱雲漢說：“現在，美國的輿論已經開始轉型。”他指出，特朗普過去以為連續幾次極限施壓，中國經濟就會垮了，或者會馬上臣服，這樣的看法在美國媒體和國會也得到很多掌聲，但現在看來完全不現實。中國是一個龐大的經濟體，而且美國和中國的貿易關係在中國整個經濟構成中的比重中是逐漸下降的，所以過去對付其他貿易夥伴的手段沒有效果。“這是個學習的過程，美國必須要付出學費。”



朱雲漢表示，事實上，貿易戰的負面作用在美國已經全部體現。舉個例子，本來美國很多農業州的農民都支持特朗普，但現在各種反彈聲音都出現了，黃豆、玉米、豬肉堆在倉庫里沒地方賣，很多農民已經開始進入破產，這對特朗普在總統大選連任構成新的挑戰，因為這些對特朗普來講都是很關鍵的搖擺州，所以他必須要重新思考這個問題。

