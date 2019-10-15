第一期“一帶一路”法治合作研修項目在京開幕

（圖源：外交部） 中評社北京10月15日電／2019年10月14日，第一期“一帶一路”法治合作研修項目開幕式在外交部藍廳舉辦，外交部副部長羅照輝出席並致辭，條法司司長賈桂德主持，外交學院副院長孫吉勝等出席。



羅照輝表示，習近平主席提出共建“一帶一路”倡議六年來，“一帶一路”建設取得了豐碩成果，獲得越來越多的支持，惠及越來越多的國家。今年4月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成功舉辦，“一帶一路”建設進入高質量發展的新階段。中方正積極與共建“一帶一路”國家密織條約網絡、加強法律交流、構築合作平台，為“一帶一路”提供更加堅實的法律和制度保障，努力將“一帶一路”打造為法治之路。



羅照輝強調，中國人民自古以來就沒有殖民擴張和侵略的基因，絲綢之路帶去的是貿易、和平和繁榮，而不是鴉片、殖民和戰爭。一些國家別有用心的所謂“中國威脅論”站不住腳，“新殖民主義”的帽子也扣不到中國頭上。



羅照輝對研修項目學員提出三點寄語：一是加強交流互鑒，傳承絲路精神。古絲綢之路是一條文明交流之路，也是一條互學互鑒之路。從法治文明看，沿線國家囊括了大陸法系、普通法系、伊斯蘭法系等不同法律制度，各國法治傳統千差萬別，法治文明豐富多彩。各方對“一帶一路”法治合作和相關國際法問題都有獨到見解，期待大家通過研修項目加強交流，分享良好實踐，增進互相理解和信任。



二是著力提升能力，促進規則協調。共建“一帶一路”國家多數屬於發展中國家，對於提高自身能力和參與國際治理有殷切期待。希望大家以研修項目為契機，深入研究“一帶一路”建設中的法律問題，共同提高能力水平，深化貿易投資、金融稅收、交通環保等領域的法律和規則“軟聯通”，打造相互兼容的“規則高速公路”，為“一帶一路”建設營造相對穩定的法律框架。



三是堅持多邊主義，維護公平正義。當今世界面臨的不穩定性不確定性突出，單邊主義、霸權主義和保護主義不斷抬頭。有的國家頻頻“毀約”“退群”，動輒對他國搞“貿易戰”和“極限施壓”。面對複雜形勢，國際社會更應維護多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，充分發揮國際法作為國際關係“穩定錨”的作用，共同推動國際關係法治化。