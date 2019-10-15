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中英外交部國際法磋商和海洋法磋商在倫敦舉行
http://www.CRNTT.com   2019-10-15 10:00:57


（圖源：外交部）
　　中評社北京10月15日電／2019年10月9日至10日，中英外交部國際法和海洋法年度磋商在英國倫敦舉行。外交部條法司司長賈桂德與英國外交部法律顧問、法律總司長麥克勞德就英國脫歐後中英條約安排、國際司法機構法官競選、聯合國國際法委員會工作、網絡空間國際法、國際海底事務、南極海洋保護區等重要國際法議題進行了深入溝通和交流。雙方一致認為，磋商有助於增進兩國在重要國際法問題上的相互理解和合作，服務中英關係“黃金時代”向好向前發展。
 


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