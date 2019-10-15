【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
中英外交部國際法磋商和海洋法磋商在倫敦舉行
http://www.CRNTT.com
2019-10-15 10:00:57
（圖源：外交部）
中評社北京10月15日電／2019年10月9日至10日，中英外交部國際法和海洋法年度磋商在英國倫敦舉行。外交部條法司司長賈桂德與英國外交部法律顧問、法律總司長麥克勞德就英國脫歐後中英條約安排、國際司法機構法官競選、聯合國國際法委員會工作、網絡空間國際法、國際海底事務、南極海洋保護區等重要國際法議題進行了深入溝通和交流。雙方一致認為，磋商有助於增進兩國在重要國際法問題上的相互理解和合作，服務中英關係“黃金時代”向好向前發展。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
英新首相或在中美之間找平衡
(2019-08-07 10:47:45)
英財政大臣斥國防大臣涉華言論：極其不成熟
(2019-02-22 12:27:38)
除了擁抱中國，英國別無選擇
(2019-02-21 14:37:14)
龐中英答中評：應積極研討中國“印太”戰略
(2018-09-17 09:53:34)
龐中英SDD發言：中國需發展海洋科學技術
(2018-09-15 00:18:29)
中英經貿聯委會第13次會議在京召開
(2018-08-26 11:06:19)
中英以茶為媒舉辦交流活動
(2018-07-29 15:07:39)
英國務大臣：借中英關係黃金期推科技創新合作
(2018-07-24 17:07:23)
中評現場：習近平讚英王子增進友好
(2018-05-30 00:14:29)