誰製造“亡國感”？藍委批蔡英文才是創造者

藍委陳宜民。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月15日電（記者 洪德諭）針對中國國民黨與民進黨互批製造“亡國感”一事，國民黨“立委”陳宜民15日在“立法院”國是論壇階段表示，馬英九務實的不統、不獨、不武兩岸政策，共創和平發展並得以在國際上有拓展空間，反觀蔡英文錯誤兩岸政策，3年半斷7個邦交國，若真有芒果乾(“亡國感”)，創造者就是高喊守護台灣的蔡英文，呼籲蔡若真心守護台灣，勿將兩岸的關係變成騙選票的工具。



針對蔡英文批評“亡國感”是國民黨炒作出來的，國民黨2020大選參選人韓國瑜回嗆台灣人民當前的“亡國感”，根本就是蔡英文惹事生非出來的產物，使得“亡國感”一事在藍、綠之間引起角力。



陳宜民表示，蔡英文刻意挑釁對岸，產生台灣即將遭遇滅亡處境，但蔡英文不但不願意承認是錯誤的兩岸政策與無能的施政所造成，反而為了選舉考量進行操作，並把責任推給馬英九令人感到不齒。



陳宜民解釋，馬英九8年任內務實不統、不獨、不武的兩岸政策，不僅能與對岸達成擱置爭議，共創和平發展的共識，也建立多項經貿交流，使得台灣不身處開戰之中，還打開將商品通往對岸的大門。



陳宜民接著說，透過九二共識定海神針，有讓台灣得以國際上拓展國際空間，像是以觀察員的身分參與世界衛生大會，並穩健維持邦交國數量，反觀蔡英文3年半斷7個邦交國，錯誤的兩岸政策，數量增加前所未見，嚴重使得台灣國際外交空間限縮。



陳宜民強調，如果真有芒果乾，創造者一定是高喊守護台灣的蔡英文，若真心要守護台灣，應停止因選舉創造的芒果乾，勿將兩岸的關係變成騙選票的工具，唯有確實考量人民安居樂業才是第一要務方為上上策。