大華網路報：“以獨引統”才是“亡國感”來源

中評社香港10月15日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，國民黨主席吳敦義14日出席“全球華人牧師藝術節活動”時，批評蔡英文的政策作為是“以獨引統”，而且引來的還可能是“武統”。對此，民進黨主席卓榮泰則表示，如果堅持保衛“國家主權”及安全，會被作其他的聯想，“我也沒有辦法”。事實上，中國大陸於2003年制定了《反分裂國家法》，就是針對台灣走向“獨立”的可能性，而預先昭示與規範得以非和平方式完成國家統一的條件。因此，吳敦義的說法確有其客觀事實為依據。



對台灣的年輕人來說，20至30歲者在2003年時不過4-14歲，對於當時兩岸關係冰凍與緊張，乃至於中共對“台獨”勢力制定了《反分裂國家法》，應當並不清楚其來龍去脈。相對來說，年齡層愈高的台灣民眾，走過了兩岸關係從對抗到和解的歷程，也較能了解兩岸關係的本質和不應碰觸的“紅線”。



也因此，年輕人支持民進黨和蔡英文的比例偏高，以及民進黨執政缺乏政績時，為何要極力地操作兩岸的對立？其實，一來年輕人原本就容易被民進黨遮蔽訊息而“洗腦”，二來過去國民黨執政八年來的兩岸關係熱絡，使得若干台灣民眾對民進黨執政時期的兩岸關係陷入危機，也容易得了“健忘症”。因此，吳敦義提出“以獨引統”的警語，應具有振聾發聵的效果。