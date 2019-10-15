2019年9月居民消費價格同比上漲3%

（圖源：新華網） 中評社北京10月15日電／2019年9月份，全國居民消費價格同比上漲3.0%。其中，城市上漲2.8%，農村上漲3.6%；食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲1.0%；消費品價格上漲4.0%，服務價格上漲1.3%。1－9月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.5%。



9月份，全國居民消費價格環比上漲0.9%。其中，城市上漲0.7%，農村上漲1.3%；食品價格上漲3.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲1.5%，服務價格下降0.1%。



一、各類商品及服務價格同比變動情況



9月份，食品煙酒價格同比上漲8.4%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約2.49個百分點。其中，畜肉類價格上漲46.9%，影響CPI上漲約2.03個百分點（豬肉價格上漲69.3%，影響CPI上漲約1.65個百分點）；禽肉類價格上漲14.7%，影響CPI上漲約0.18個百分點；雞蛋價格上漲9.4%，影響CPI上漲約0.05個百分點；鮮果價格上漲7.7%，影響CPI上漲約0.13個百分點；水產品價格上漲2.9%，影響CPI上漲約0.05個百分點；糧食價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮菜價格下降11.8%，影響CPI下降約0.33個百分點。



其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲5.8%、2.2%和1.7%，衣著、居住、生活用品及服務價格分別上漲1.6%、0.7%和0.6%；交通和通信價格下降2.9%。