新華網：中國道路不僅屬於中國更屬於世界

中評社北京10月15日電／今年是新中國成立70周年。70年間，在中國共產黨帶領下，中國人民不懈探索和奮鬥，走出了一條適合本國國情的現代化之路。特別是黨的十八大以來，中國道路的建設思路愈發清晰，而十九大擘畫的藍圖，讓世界更加看好中國未來。



中國道路的成功實踐和發展經驗受到海外智庫和專家的高度關注，他們對此開展了深入研究和評析，普遍認為中國道路既遵循現代化的一般規律，又堅持了社會主義性質，並基於實踐成功實現了創新；中國道路探索積累的發展經驗，為世界提供了中國智慧和中國方案，中國道路不僅屬於中國，更屬於世界。



中國道路理論創新居功至偉



20世紀90年代的蘇東劇變一度使社會主義遭到各種質疑和唱衰，而中國特色社會主義事業則煥發出強大的生命活力。中國特色社會主義道路的理論創新和偉大實踐受到廣泛贊譽。



俄羅斯科學院遠東研究所首席研究員埃列奧諾拉·皮沃瓦羅娃等專家認為，中國的改革開放“創造性地發展了馬克思主義”，形成了中國特色社會主義的理論體系，打破了舊有社會主義的教條。



德國知名中國問題學者沃夫拉姆·阿多菲等專家表示，在實踐《共產黨宣言》和馬克思主義的100餘年中，中國是最大的成功者，關鍵在於中國共產黨作為執政黨，真正領悟了馬克思主義的精髓，取得了一系列馬克思主義中國化成果。



中國特色社會主義進入新時代，使得科學社會主義的活力愈發彰顯。俄羅斯科學院遠東研究所學者安德烈·維諾格拉多夫認為，中國共產黨展現出了足夠的理論勇氣和遠見卓識，洞悉國家和世界發生的深刻變化，在理論層面對挑戰作出了回應。