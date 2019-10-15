許淑華：韓國瑜明從屏東啟動競選行程

藍委許淑華。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”、韓國瑜競辦副執行長許淑華上午在“立法院”受訪時表示，韓國瑜目前規劃行程是明後天開始從屏東鵝巒鼻出發，至於正式請假，問高雄市政府比較了解。她強調，所有市政推動跟所有政治責任，韓國瑜責無旁貸的，不會推卸跟推辭。



許淑華上午在“立院”受訪時表示，過去民進黨候選人在選舉時，不管是陳菊、賴清德也都提早離開工作崗位，身為一位市長最主要工作的政治責任還是在，雖然進入大選階段必須要請假，但是整個高雄市的責任還是必須由他扛起。



許淑華強調，韓國瑜開始請假後會有環島行程，這些行程對於韓跟高雄的連結不會斷掉，韓還是會持續關注高雄各種事務發展，尤其3位副市長都非常優秀，也會隨時跟韓保持聯繫，所有市政推動跟所有政治責任是韓責無旁貸的，不會推卸跟推辭。



她也強調，但是選舉剩下三個月不到，全台行程要啟動。



至於副手人選？許淑華說，副手問題不是我們現在急迫的選擇，韓國瑜現在進行全台行腳，各行各業生活是最優先，民眾希望看到韓市長呈現關心民眾、政策展現，副手人選他們還有一點時間。韓會有口袋名單，但現在是去全台走動，感受韓市長親民一面，以及針對各種產業進行了解。





