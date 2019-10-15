大巨蛋搶復工選舉考量？柯：我又不選2020

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）針對台北市大巨蛋昨天通過防災避難電腦模擬，遠雄建設力拚年底前復工，遭外界質疑有選舉考量，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲15日受訪時直言，他又沒要選2020，有什麼好選舉考量的？媒體追問是否搶2021完工，劍指2024？柯沒有正面回應說，他從不設定時間。



台北市大巨蛋14日審查防災避難模擬，由於情境模擬設定受限電腦軟體限制，會中討論改將易壅塞節點退縮以增加避難面積，會議主席、北市都發局長黃景茂最終決議全案修正通過。而遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，都審通過後，後續還要送環評、台灣建築中心審核，以及建照變更等程序，將力拚今年底前全面復工，最快2021年底前啟用，趕得上2030亞洲運動會。



柯文哲15日在台北市政府接受媒體訪問，被問到大巨蛋搶在年底前復工是選舉考量？柯反問，他又沒有要選2020，有什麼好考量的？且民眾黨“立委”參選人跟大巨蛋有什麼關係？不過這還沒這麼簡單，之後還有災害環境影響評估、建照申請、容留人數等，後面問題還多的是。



媒體追問，大巨蛋設定2021年前完工，是不是劍指2024大選？柯文哲說，這就是為什麼他從不設定大巨蛋的時間，考試什麼時候會通過，你要來認真考啊，不能不認真又不來考，然後又問什麼時候會過，沒那回事。他對遠雄的態度就是公開透明、網路直播，你要進來認真考。媒體再追問代表任內不一定復工？柯則說，他從不設定這個。



由於柯文哲14日在市議會曾提及有與中國國民黨新北市長侯友宜討論一起申請舉辦2030亞洲運動會，大巨蛋會不會是爭取亞運的籌碼？柯文哲指出，他今年有去看東京舉辦奧運，日本的規模與邏輯跟2017世大運還是不一樣，世大運就是純粹風風光光辦活動，對台北整個都市計劃沒幫助，而東京奧運是整個都市重整，所以他跟侯友宜說申請亞運應該用大台北生活圈的概念。



“大巨蛋跟亞運一點關係都沒有，亞運最快是2030，還早得很。”柯文哲說，我們寧可花10年時間去準備，以交通為導向的都市規劃。