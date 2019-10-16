京台美麗鄉村論壇在密雲開幕 聚焦蜂產業

2019京台美麗鄉村論壇在北京密雲舉行。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月16日電（記者 徐夢溪）以“蜜蜂·產業·生態”為主題的京台美麗鄉村論壇15日在北京密雲開幕。



本次論壇由北京市密雲區人民政府主辦，由台灣養蜂協會、台灣高雄市農會、中華兩岸人民和平交流協會等來自兩岸的14家農業協會協辦，包含主論壇和以“蜂產業與生態”、“鄉村產業發展”為題的兩場分論壇，邀請兩岸嘉賓探討和交流鄉村產業發展、品牌打造和兩岸合作。



密雲區委副書記、區長龔宗元出席開幕式時致辭表示，本屆論壇加強京台兩地蜂產業發展及美麗鄉村建設等方面的交流與合作，匯聚新思想，探索新思路。台灣在蜂產業發展、美麗鄉村建設及農旅融合、文旅融合等方面起步較早，取得了很好的成效，積累了豐富的經驗；北京市推進城鄉協調發展，廣大農村地區特別是五個生態涵養區依托超大城市，在蜂產業發展、美麗鄉村建設、休閑旅遊產業等方面具備得天獨厚的後發優勢。海峽兩岸加強經濟合作，有利於優勢互補，共享發展紅利。



台灣養蜂協會理事長鄭金崑致辭表示，大陸養蜂歷史悠久，自然資源豐富，在蜂群數量、蜂產品產量、養蜂從業人員等指標中都名列前茅。此次京台美麗鄉村論壇是一次“學習之旅”。大陸的蜜蜂文化源遠流長，養蜂產業蓬勃發展，都值得台灣學習，希望觀摩大陸方面的發展與成效能夠對台灣的養蜂產業發展提供幫助。



農業農村部鄉村產業發展司副司長吳曉玲表示，休閑農業、鄉村旅遊是農村產業發展的新動能，這幾年通過建示範村、示範鎮、示範縣以點帶面，推進康養農業發展，向大家推薦了一批看得見山、望得見水、記得住鄉愁的地方。台灣地區休閑農業起步早，創意新，發展水平高，已經形成完善的產業鏈，北京有生態優勢，希望以京台美麗鄉村論壇為契機，推進海峽兩岸、京台兩地更深層次的合作交流，尤其是休閑食品開發，創意設計、成果示範、人才培訓等領域合作，助力鄉村產業振興。



本屆論壇一大特色是聚焦蜂產業。論壇期間，來自兩岸的嘉賓分享了養蜂和蜂產業發展經驗，並分別圍繞蜜蜂授粉、植物多樣性、生態改善和鄉村休閑產業發展進行研討交流。



密雲是北京市養蜂第一大區，據龔宗元介紹，密雲多年來大力推動蜜蜂養殖規模化、產業化和標準化發展。截至目前，已建成國家級蜂產品標準化示範、綠色無公害蜂產品生產、蜂產品深加工、西方蜜蜂良種繁育和成熟蜜生產等基地20個，共有蜂業專業合作組織25個，合作社入社社員1906戶。去年，密雲區成功舉辦了“21世紀第三屆全國蜂業科技與產業發展大會、海峽兩岸產業交流合作論壇、首屆北京密雲蜂產業發展高峰論壇”等活動，取得了豐碩的成果。



論壇舉辦期間，來自兩岸的嘉賓還受邀赴京郊參訪溪翁莊鎮、石城鎮、馮家峪鎮等地的特色鄉村，以及參觀古北口長城抗戰舊址。此外，活動開幕式上，大會還宣布了美麗鄉村論壇征文的評選結果。

