出口商新招數抗貿戰穩訂單

越來越多來自“一帶一路”沿線國的商企踴躍參加廣交會。上屆廣交會期間，參展商向外國採購商介紹廚房產品＼資料圖片 中評社香港10月15日電／被視為中國外貿風向標的廣交會今日開幕，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，預計本屆廣交會採購商到會形勢“面臨較大壓力”，但仍有超過210個國家和地區的採購商到會，而本屆廣交會參展企業總數也達到2.56萬家。面對當前複雜多變的經濟環境以及中美貿易戰的壓力，不少出口企業紛紛想方設法應對，透過與大品牌合作提高利潤、研發自主品牌、開拓“一帶一路”市場等手段，穩住外貿訂單。



據大公報報道，本屆廣交會開幕前一天，展館內到處是工作人員忙碌布置的身影。出口企業正在最後衝刺，務求以最佳形象迎接全球採購商。記者採訪發現，中美貿易戰持續一年多來，不少出口企業已經找到“新招數”應對，成功穩住外貿訂單。



攜手大品牌提高利潤



“貿易戰最初的衝擊已經過去，我們現在美國訂單調整結構後，已經穩定下來了。”福州宜美電子有限公司銷售經理陳桂明告訴記者，受貿易戰影響，對美國市場的外貿佔比從35%降低到30%，然而公司銷售利潤卻保持了穩中有升。



“我們沒有和美國客戶分攤關稅，反而選擇了和實力更雄厚的美國品牌商合作，提升利潤點。”他說，公司生產的時鐘、加濕器等小家電，屬於生活必需品，本身價格並不昂貴。“只要能控制好設計和品質，關稅帶來的零售價上漲也影響不了銷量。”



開拓“一帶一路”市場也是不少出口企業應對貿易戰的選擇。收款POS機生產企業TOPSONIC公司的相關負責人Jessie告訴記者，該公司五成訂單來自歐美市場。她坦言，公司產品在今年9月1日被加徵關稅，出現了波動。“目前是客戶承擔25%關稅，而我們也在單品價格上讓步，以更優惠的價格出口。”



但價格讓退步非長遠之計。Jesssie表示，公司正在拓展“一帶一路”市場，目前已有兩成訂單來自沿線國家。“更多元的市場可以分擔美國市場帶來的風險。”



而有的企業則通過苦練內功、提升產品品質應對貿易戰。湖北鑫達電子科技有限公司生產的是環保安全的矽膠美容儀等產品，除了使用可降解的技術生產外，其矽膠產品還達到食用安全標準。該公司外貿負責人劉慧表示：“在貿易戰開始不久，我們成立了新的自主品牌，設計風格走北歐的簡潔可愛路線。我們打算借自主品牌和不斷推陳出新設計，提升產品的利潤價值。”



吸引2.56萬企業參展



在中美貿易戰的背景下，本屆廣交會的美國採購商到會情況備受關注。徐兵表示，美國是廣交會最大的採購商來源地之一，隨著中美磋商取得進展，參展企業和採購商的信心將有所提高，也可能緩解展會期間的訂單成交狀況。“我們預計美國採購商到會保持穩定，美國依然會是我們排名前三的採購商來源地。”



此外，徐兵告訴大公報，從目前報名情況看來，香港仍將是本屆廣交會採購商主要來源地，預計香港採購商人數保持穩定。



據了解，本屆廣交會參展企業總數達到2.56萬家，比上屆有所增長。參展企業中有逾20%為品牌展位，參展企業質量進一步提升。而進口展區還吸引了全球38個國家地區642家企業參展。