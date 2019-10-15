挺賴人馬挑起副手大戰　綠委：民調領先不急

蘇貞昌今天到“立法院”準備進行施政總質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德今天抵達美國出席台僑後援會活動，幫蔡英文造勢。挺賴人士呼籲“蔡賴配”，但黨內也有人開始喊出“立法院長”蘇嘉全、“行政院長”蘇貞昌是可以考慮的副手人選。民進黨新潮流“立委”鄭運鵬今天受訪說，現在不用急著給蔡英文壓力，蔡民調領先可以有比較多的空間。



民進黨英系“立委”羅致政今受訪表示，感謝賴清德到美國宣慰僑胞，這是好的開始，給蔡英文支持，會有好的結果。



媒體詢問什麼好結果？羅致政說，未來會有強的團隊，至於什麼位置，相信蔡、賴兩人都會有智慧做最好的決定。



鄭運鵬表示，蔡英文副手是誰，他沒有任何消息，但蔡是競選連任，會考量更多執政需要，以及未來職權需求。去年民進黨敗選，檢討權力上行使以及執政步驟，並沒有整合出最大戰力。若第二任副手可以有這樣效果，也是反省動作，但到底哪個特定人選，不用急著給壓力。



基層是否希望“蔡賴配”？鄭運鵬說，基層不見得針對哪個人支持，應該都有，有人希望“蔡賴配”也有人希望陳建仁續任，各種聲音都有。不用給當事人壓力，現在狀況是蔡英文民調領先狀況，可以有較多空間。



2020大選的登記日是在11月18至22日。至於蘇貞昌說目前決定副手時間還早？羅致政表示，距離正式登記還有一段時間，不急著立刻決定，支持者希望是合作團隊。



是否可能考慮“雙蘇”，他也說，要由蔡英文決定，我們期待最強組合，這幾個人選對蔡都有加分作用。