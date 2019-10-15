栗戰書主持召開全國人大常委會委員長會議

10月14日，十三屆全國人大常委會第四十一次委員長會議在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／新華社北京10月14日電 十三屆全國人大常委會第四十一次委員長會議14日上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第十四次會議10月21日至26日在北京舉行。



委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第十四次會議審議密碼法草案、民法典婚姻家庭編草案、森林法修訂草案、社區矯正法草案；審議全國人大環境與資源保護委員會關於提請審議生物安全法草案的議案，審議全國人大社會建設委員會關於提請審議未成年人保護法修訂草案的議案、預防未成年人犯罪法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議檔案法修訂草案的議案；審議委員長會議關於提請審議關於國家監察委員會制定監察法規的決定草案的議案。



委員長會議建議，常委會第十四次會議審議國務院關於提請審議關於授權國務院在自由貿易試驗區暫時調整實施有關法律規定的決定草案的議案、關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案；審議國務院關於加快外貿轉型升級推進貿易高質量發展工作情況的報告、關於2018年度國有資產管理情況的綜合報告和關於2018年度全國行政事業性國有資產管理情況的專項報告；審議最高人民法院關於加強刑事審判工作情況的報告；審議最高人民檢察院關於開展公益訴訟檢察工作情況的報告。



委員長會議建議的議程還有：審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查高等教育法實施情況的報告；審議全國人大監察和司法委員會、財政經濟委員會、外事委員會、社會建設委員會分別提出的關於十三屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；審議栗戰書委員長訪問阿塞拜疆、哈薩克斯坦、俄羅斯並在哈出席第四屆歐亞國家議長會議、在俄出席中俄議會合作委員會第五次會議情況的書面報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



委員長會議上，全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第十四次會議議程草案和日程安排作了匯報。全國人大常委會有關副秘書長，全國人大有關專門委員會、常委會有關工作委員會負責人就常委會第十四次會議有關議題作了匯報。



全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華出席會議。



（來源：新華網）