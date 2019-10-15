財委會平亂　陳健波連任主席

（圖源：大公報） 中評社香港10月15日電／立法會財委會昨日繼續進行新一屆正、副主席選舉，但會議未開始，“泛暴亂派”先玩拉布，下午更“玩嘢”企圖癱瘓議會，範國威、朱凱廸、許智峯先後被逐出會議廳，而毛孟靜、區諾軒等人則阻礙投票。擾攘一輪之後，陳健波最終以36票成功當選財委會主席。陳健波預示日後的工作將會很困難，但會勇於承擔，並呼籲議員與特區政府溝通，希望立法會能有規矩做事，令香港重回正軌。＼大公報記者 段遠峰



立法會明日複會，財委會昨日繼續選新一屆正、副主席。“泛暴派”上周五已在財委會上挑起戰火，不斷提出規程問題瘋狂拉布，最終會議經過三小時亦未能選出正、副主席。“泛暴派”昨日故伎重施，會議上午九時開始時，他們便就加會決定提出規程問題，“議會陣線”毛孟靜、陳志全及範國威等人在座位上叫囂，稱陳健波未有就會議日期諮詢議員，批評是次選舉不公。他們亦藉機提出與財委會無關的發言，藉故抹黑、攻擊建制派，又公然煽暴，令到會議召開三小時仍未能進入選舉程序。



建制派斥玩弄程序拖垮民生



多名建制派議員批評“泛暴派”議員玩弄程序，眼中只著重政治，卻忽視民生。民建聯葛佩帆斥“泛暴派”諸多藉口，目的是不想開會，強調議員責任是批出款項而非堵亂；民建聯陳恒鑌則批評“泛暴派”玩弄程序，斥他們眼中只有政治，強調財委會對民生非常重要。



對於“泛暴派”多次質疑現任主席陳健波決定開會時間，陳健波批評他們想盡辦法阻止會議進行，被擊中“痛點”時便會將建制派滅聲，“如果畀你班人管治香港，我哋死得啦！”他又直指“泛暴派”多次在議會煽暴，香港的年輕人在歪理的煽動下衝擊。議會如果無建制派的話，將“冧咗好耐”。



會議在下午二時半重開並進入選舉程序，各議員開始向參選人提問，其中“泛暴派”多次人身攻擊建制派唯一候選人陳健波。面對反對派的窮追猛打，陳健波批評“泛暴派”人身攻擊，屈得就屈，更稱自己比任何人都更關心香港。他又指出，“泛暴派”及被煽動的年輕人無權破壞香港人的成果，呼籲他們回頭是岸，“我肯定年輕人再咁搞落去，香港一定無運行”。