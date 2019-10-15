制止殺警暴行《禁蒙面法》是保護青少年

全國政協常委林建岳（中評社 資料圖） 中評社香港10月15日電／觸目驚心的企圖殺警事件，向全社會敲響極端暴力行動正在升級的警號。暴徒殺警行為泯滅人性，不僅要予以強烈譴責，而且需依法嚴懲，以儆效尤。香港近幾個月的暴力衝擊愈演愈烈，口罩蒙面正是助燃劑。企圖殺警案件正是口罩激化暴力的明顯例證。《禁蒙面法》既為警方提供法律武器，更是向社會尤其是極端分子發出嚴正警告。不能不看到的是，大批青少年參與違法暴力行動，香港社會尤其是家長非常痛心和擔心。《禁蒙面法》就是要讓青少年學生了解違法界線，避免參與暴力行動。所有希望香港好的市民，都應該與暴力切割，支持警方止暴制亂、恢復秩序。



在暴亂爆發之初，極少數極端分子已經不斷在各個討論區上煽動殺警。暴徒針對前線警察的割頸暴行，表明極端分子殺警已經由言論變成具體行動，說明極少數極端分子已經成為極度危險的人物，也表明暴徒的極端暴力行動正在升級，社會各界必須高度警惕。



企圖殺警是重罪須嚴厲譴責並嚴懲



暴徒從後割頸是要置警員於死地，是一種殺警行為，其兇殘扭曲的心理令人髮指，必須予以強烈譴責！在全世界，襲擊以至殺害警員都是嚴重罪行。在香港，蓄意謀殺、嚴重傷害他人身體，同樣是重罪中之重罪。檢控部門須對割頸暴徒以重罪作出檢控，司法機構更需要盡快審理這些嚴重案件，要讓暴徒承擔沉重刑責，以儆效尤。



激進示威者對於前線警員的襲擊愈來愈暴力，由開始時用雨傘攻擊到擲磚頭，演變到近期的投擲汽油彈以至用利器割頸。激進示威者的暴力不斷升級，有恃無恐，與他們以口罩蒙面有直接關係。他們戴上口罩可以不用真面目示人，讓他們以為自己的所作所為不會被追究，從而做出極端暴力行為。這宗企圖殺警案件，正是口罩激化暴力的明顯例證。



香港近幾個月的暴力衝擊愈演愈烈，一個重要原因就是參與者都以口罩蒙面來逃避刑責。暴力行動不斷升級，口罩蒙面正是助燃劑。外國有大量研究已發現，如果人在蒙面後隱藏身份，不用承擔任何責任，將傾向做出更激烈行為。因此，世界上許多國家包括西方國家，都相繼訂立《禁蒙面法》，目的就是通過警方有效執法，以加強阻嚇力，令違法者不要以為蒙面就可以逃避刑責。



特區政府出台《禁蒙面法》，既為警方提供了有力的法律武器，讓警方舉證變得比較容易，更是向社會尤其是極端分子發出嚴正警告，不要以為蒙面就可以逃避刑責。有了《禁蒙面法》，示威者知道隨時失去面罩的掩護，便不敢以身試法，有利於盡快恢復社會秩序。



《禁蒙面法》讓青少年學生了解違法界線



不能不看到的是，在連續不斷的暴力衝擊中，青少年學生被捕人數的比例一直上升。在《禁蒙面法》實施後首3日，學生佔被捕者比例高達55%，未滿16 歲的被捕者由之前的約3%增至一成。大批青少年參與違法暴力行動，香港社會尤其是家長非常痛心和擔心。



特別要指出的是，一些心智未成熟的青少年學生以為蒙面就可以為所欲為，不用承擔任何法律責任。蒙面很容易使他們漠視法治界線，視法律和社會秩序如無物，甚至成為一些極端勢力火中取栗的棋子，斷送一生前途。要保護這些青少年學生，不單需要家長、教師的正面引導，更需要明確劃定法律界線。事實上，《禁蒙面法》的出發點主要不在於懲罰，而在於警戒、預防。《禁蒙面法》的出台，正是要讓青少年學生了解到不能靠蒙面逃避刑責，讓他們在參與違法暴力行動之前知其利害。正如林鄭特首指出，《禁蒙面法》其中一個主要目的，就是希望幫校長、家長、老師和學生本身認識到，不應該蒙面進行違法暴力活動。社會加強防範，相信很多暴力事件就不會發生。



希望香港好的市民都應支持止暴制亂



香港是我們共同的家園。過去的日子，市民都看到，香港能有今日的穩定與安寧，有賴香港警察專業執法，努力工作。如果任由極端分子詆毀攻擊警察，最終受害的是整個香港和每一位香港市民。香港已經亂夠了，止暴制亂已經成為越來越多市民的共識。所有希望香港好的市民，包括那些對修例問題有不同看法但自認“和理非”的市民，都應該與暴力切割，支持警方維護法治和社會秩序的執法行動，盡快實現止暴制亂、恢復秩序。



（來源：文匯報，作者林建岳博士系全國政協常委）