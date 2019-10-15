迪弗洛摘諾貝爾經濟學獎　成最年輕得主

2015年10月23日，迪弗洛獲得西班牙的阿斯圖裡亞斯女親王獎，以表彰她的學術成就（圖源：美聯社） 中評社香港10月15日電／據英國廣播公司報道：46歲的美籍法裔經濟學家迪弗洛是諾貝爾經濟學獎自1969年創立以來的最年輕得主，也是第二位女性得主。她對獲獎感到受寵若驚，並表示希望這能“鼓勵更多其他女性”。



迪弗洛說：“這表明女性有可能成功並獲得認可。我希望鼓勵更多女性繼續工作，同時鼓勵更多男性給予她們應有的尊重，像對待每一個人類那樣。”她還表示，不認為有人能在年齡超出今次獲獎的三人很多之前，獲得這一獎項。諾貝爾經濟學獎得主的平均年齡為67歲，而迪弗洛今次獲獎可以說是超常態。



除迪弗洛外，首位獲得諾貝爾經濟學獎的女性得主是美國政治經濟學家奧斯特羅姆（Elinor Ostrom），她於2009年因對經濟治理尤其是公共經濟治理方面的分析，與另一美國經濟學家威廉姆森（Oliver E. Williamson）共獲殊榮，時年76歲。



此外，諾貝爾經濟學獎是唯一並非由瑞典化學家阿爾弗雷德.諾貝爾創立的諾獎獎項，而是由瑞典中央銀行創立，美國人一直以來在該獎項得主中占主導地位。



（來源：大公報）