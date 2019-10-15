﻿特區政府擬向紀律部隊“借兵”助警制暴

（圖源：大公報） 中評社香港10月15日電／有報道引述消息指，政府或引用《緊急法》或《公安條例》，委任其他紀律部隊中的部分人手成為“特別任務警察”，緩解警隊在連月暴亂中疲於奔命的困境。政府回應查詢時重申，一直支持警方執法。警務處副處長鄧炳強認為，任何有助警方有效執法的措施都應考慮。消防處副消防總長黃嘉榮表示，只要配合政府依法有效施政，消防處會全力以赴。立法會議員葛珮帆指出，“特別任務警察”具現實需要，亦的確聽聞不少紀律部隊人士很想幫助警隊。



昨日有報章報道指，警隊制止連月暴亂陷入苦戰，三萬警察僅不足一萬可上前線，而且要輪更工作，因此政府正以開放態度研究引用《緊急法》或《公安條例》第40條，由行政長官授權警務處處長，委任其他紀律部隊中的部分人手成為“特別任務警察”，以協助警方執法、令警隊有更多人手可調往前線制暴，同時展示政府團結一心支持警隊，各紀律部隊管理層皆很體諒警隊，會按各自工作情況考慮該方案及等待政府進一步指示，而委任的原則是自願。



鄧炳強：有效措施都應考慮



報道提到，這些“救兵”會根據受訓情況及執法經驗，承擔非前線制暴的警務工作，例如有防暴隊的懲教署、可佩槍的海關，均有能力押解疑犯等；而現時不同紀律部隊亦已與警隊展開聯合行動，包括消防處清理非法路障、入境處及海關在關口截查可疑者及違禁品等。警隊可否加快招募新人應付現時局面？報道指，新人招募及訓練需時，無法應付目前緊急情況所需。



按《公安條例》第41條，獲委為“特別任務警察”者，與警務人員具備相同的職責、權力、保障及豁免權，惟不享有薪酬、退休金等，其須遵從警務處處長的命令。



警務處副處長鄧炳強昨日在警方記者會回應說，任何有助警方有效執法的措施，都應該考慮及值得研究，不會排除任何情況，但過去四個月暴亂中未曾引用有關“特別任務警察”的條例或委任其他紀律部隊人員任該職務。