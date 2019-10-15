煽暴派五賤招　毀香江謀選票

近月連串的暴力事件中，暴徒推年輕學生上“前線”毀港鐵、鬧市縱火，反對派立法會議員借機抽水，謀區選造勢。（圖源：文匯報） 中評社香港10月15日電／渲染恐懼 扮阻實縱 煽青獻身 抽水圖利 隱瞞惡果



在過去4個多月連串的暴力事件中，暴徒推年輕學生上前線做暴徒的人肉護盾，毀港鐵、鬧市縱火狂掟汽油彈，打砸燒反對暴力的中資銀行、企業、商舖，圍毆持反對意見的市民，“黑色恐怖”瀰漫整個香港社會。一些商舖、小市民為免惹來惡煞而噤聲，但愈來愈多市民勇敢站出來對暴力說不！



不過，在包括反對派立法會議員在內的煽暴派中人眼中，砸毀港鐵、犧牲他人子女的前途、毀他人之間的信任，對己無損，他們非但對暴行視而不見，更上陣為暴徒打氣、阻撓警員執法，並以煽暴文宣繼續鼓吹違法行動。無他，香港越亂，他們就越容易煽動民情，渾水摸魚，以所謂“血債票償”的口號，靠“嚇”、“扮”、“煽”、“抽”、“騙”五招，劍指下月舉行的區議會選舉。



從煽暴派反覆無常、見風使舵的計謀不難看出，他們的目的從來不是反對修訂《逃犯條例》草案、不是民主、不是自由，而是選票。在選票面前，年輕人的前途、香港的前途、市民與政府之間的信任、關係每個人的民生，都可以成為炮灰。香港文匯報將推出系列專題，逐一戳破反對派推人拿命搏，自己坐收漁翁之利的醜陋嘴臉，亦向讀者揭示反對派在過去數月的暴力事件中究竟扮演何等角色。■香港文匯報記者 文根茂



【賤招一】作故靠嚇 炮製恐慌



每逢特區政府提出重大舉措，為反而反的反對派皆會利用市民因對新生事物陌生而產生的恐懼心理，瘋狂恐嚇市民。從非法“佔中”、反對“一地兩檢”等已然塵埃落定的事實可以看到，事態的發展和反對派當初口中編造的“恐怖劇劇本”通通背道而馳，可反對派絲毫不會在意自己觀點的黑白顛倒、前後矛盾，更不在乎恐嚇為香港、市民帶來的負面效果、造成的惡劣影響，只因他們已坐收漁翁之利，達到了自己的政治目的，將極端反對派支持者的選票進一步鞏固在囊中。