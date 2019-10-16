中評分析：中美為何此時達成階段性協議？

特朗普在推特上發文強調談判成果（中評社圖片） 中評社北京10月16日電（記者 張爽）中美10月10日－11日在華盛頓舉行的第十三輪經貿高級別磋商達成“實質性的第一階段”協議，超出此前外界的預期。筆者分析，中美此時達成階段性協議，有三大主要原因：即將到來的美國大選年、下個月在智利舉行的APEC會議以及近期中國自身的經濟表現。



本次貿易磋商分兩天進行，副總理劉鶴10日與美國貿易代表、對華鷹派萊特希澤進行談判，11日與美國財政部長姆努欽會面，並在白宮與特朗普舉行會談。本次談判在NBA風波持續發酵、美國參議員克魯茲赴港支持抗議活動等背景下進行，中美關係迷霧重重，外界普遍預期中美在本輪談判中取得實質性進展的可能性較低。但談判結果超出預期，特朗普11日宣布雙方已經達成“實質性的第一階段”協議。



中美雙方能在此時達成階段性協議，與國內國際局勢的變化息息相關，筆者認為，主要有以下三點原因：



第一，即將到來的美國大選年，是影響中美貿易談判進程的主要因素之一。特朗普此前堅持要達成一個全面的中美貿易協定，但隨著談判進程的推進和局勢的變化，他放棄這一計劃，而是從最容易達成協議的部分下手，推出“階段性協議”，在安撫農業州選民的同時，也在自己的執政功勞簿記上一筆，證明他有能力帶領美國與中國進行對抗並取得成果。第一階段協議中最引人注意的是中方簽署了向美國購買400－500億美元農產品的協議（Agreement）。雖然中方此前在貿易談判中多次表示會購買美國的農產品，但是第一次以文件的形式確定具體的購買內容，姆努欽表示，農產品的購買將會按比例提高，並在兩年多的時間內完成購買。



特朗普對這一協議的簽署感到十分滿意，多次強調這一成果，14日連發兩條推特：“我與中國達成的協議是他們立刻開始購買非常大量的我們的農產品，不會等到協議簽署後的三或四周，他們現在就已經開始了！”“中國已經開始從我們偉大的愛國農民和農場主那裡購買農產品了！”



美國2020年總統大選在即，中西部的農業州是特朗普的主要票倉，特朗普急於安撫在貿易戰中受到衝擊的選民，送出一個“大禮包”。中國是美國最主要的大豆買家，貿易戰前的貿易額（2017年）達到140億美元。2018年貿易戰開打後，中方也首先選擇拿美國的農產品“開刀”，對大豆以及小麥、玉米、牛肉等其他農產品徵收25%關稅。美國農民損失較重，雖然特朗普政府給予部分補貼，但他們仍怨聲載道，要求特朗普政府結束貿易戰。這次中國確定購買如此大量的美國農產品，讓不少美國農民受益，也讓特朗普定了定心。

