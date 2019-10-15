黑鮪魚換大目鮪配額　藍黨團罵蔡政府兒皇帝

國民黨團舉行“鮪”屈媚日，蔡政府罔顧漁民生計”記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行記者會指出，蔡政府同意用每公斤均價500多元(新台幣)、價值高的黑鮪魚限額和日本交換每公斤均價100多元、價值較低的大目鮪魚限額。藍委們質疑這種交換如同“用黃金換白銀”，恐造成台灣每年約4億元損失，蔡英文光喊台日友好，對日本卻自動矮三節，沒有積極表態護漁，駐日代表還要漁民遇到日本公務船就轉彎閃開，根本像“兒皇帝”。



國民黨團總召兼書記長曾銘宗、副書記長童惠珍、“立委”費鴻泰上午舉行“鮪”屈媚日 蔡政府罔顧漁民生計”記者會，指出今年9月召開的中西太平洋漁業委員會上，蔡政府同意以300公噸、每公斤均價500多元的黑鮪魚限額，和日本交換每公斤均價100多元的大目鮪限額，引起漁民強烈反彈。



曾銘宗指出，今年7月“立法院”修正“海關進口稅則”，調降15項農漁水產品與加工食品關稅稅率，其中山藥、溫州蜜柑、清酒降稅獨厚日本，是台灣蔡政府主動單方面進行，如同不平等條約，如此媚日而不顧衝擊台灣農民生計之作法，用意何在？日方強硬不願針對“八重山以南海域及沖之鳥礁海域作業問題”和台灣協商，使台灣漁民捕魚權遭大幅限制，駐日代表甚至要漁民遇到日本公務船時轉彎閃開，蔡政府真的愧對台灣漁民。



費鴻泰指出，為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡政府表面為了邦交國降低進口稅，實際細目卻是對日讓利2億元，反觀對中南美國家只讓利300萬元，其他全部讓利給日本，但日本連一句感謝的話都沒有，而且日本售台的清酒價格截至9月底沒有調降，蔡英文政府就是日本政府的兒皇帝，一次一次對日本的退讓，對日本太卑微，蔡應腰桿打直，不要再做日本附庸、兒皇帝，不然蔡英文就搬去日本，“中華民國”瞧不起這樣的“元首”。



童惠珍說，民進黨執政下的“農委會”簡直令人大開眼界，外行領導內行，批評蔡政府逢日必軟、割地賠款，抱日本大腿叫哥哥，不斷討好日本，讓漁權節節敗退，漁民成為最大犧牲品，“農委會”應該幫人民擴展魚場以增加漁獲量才是正解。