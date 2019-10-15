民進黨不分區考慮納入小黨　綠委有雜音

鄭運鵬。（中評社 黃筱筠攝） 羅致政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）民進黨明天中執會將通過不分區提名委員會名單，為了整合小黨，傳出民進黨不分區“立委”名單可能納入綠黨跟社民黨人選。對於小黨加入後會不會有不同立場？民進黨新潮流“立委”鄭運鵬今天受訪說，納入民進黨不分區就是民進黨員，要大方向可以合作，才會納入。但民進黨英系“立委”羅致政則說，黨內確實對於其他的小黨價值理念是否與民進黨相同，會有不同看法。



鄭運鵬表示，大致上與民進黨修法主張應該會趨於一致，這些團體可以幫他們說服環境、勞工團體，希望這些非民進黨領袖可以有這樣功勞。



鄭運鵬說，不分區戰鬥力一部分來自社會認同支持力量，以及吸納多元力量，意見領袖有主體性，若不同光譜，黨可以多多吸納。小黨代表不同主張，民進黨可以廣納眾意對於民進黨下一代成長會有很多幫助，“我是支持納入不同政黨為不分區“立委”名單考量”。



羅致政表示，明天民進黨中執會正式成立不分區“立委”提名小組，會討論不分區“立委”提名，相信黨會做全盤考量，也要考慮黨的價值與戰力，黨內確實對於其他的小黨價值理念是否與民進黨相同，會有不同看法。