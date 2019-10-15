韓宣布請假參選　現場響起“我現在要出征”

韓國瑜15日宣布16日起請假投入2020大選。（中評社 高易伸攝） 高雄市長辦公室主任邱源寶（中，藍衣者）。（中評社 高易伸攝） 韓國瑜宣布16日起請假投入2020大選，現場民眾歡呼。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月15日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午在鳳山行政中心主持完市政會議後，正式向市府請假。在韓國瑜領唱下，現場支持者熱烈高歌“我現在要出征”並響起歡呼聲。



競選辦公室表示，韓國瑜之後將以國民黨2020參選人身份，展開一系列全台“土地學習傾聽之旅”，涵括了關懷、學習與傾聽三大面向，希望藉由關懷、學習與傾聽，真正達到苦民所苦，讓政治還歸於民。



韓競辦指出，韓國瑜去年當選高雄市長後，一上任就必須面對3300億的負債、和發展停滯不前的港都，儘管市府團隊全力以赴，讓市民在短時間內，就對路平、治水成效有感，但韓市長也發現，中央無法行政中立，因為黨派不同就不給高雄補助、政策刁難；加上民進黨執政三年多“失政”不斷，不論是兩岸關係日漸緊張、無力阻擋雪崩式斷交、縱容肥貓寄生國企、用全民納稅錢搞酬庸等等，恣意妄為的行徑，造成全國人民人心惶惶，青年對未來更加惶恐無助，也讓“亡國感”一詞開始瀰漫社會。



韓競辦強調，韓國瑜一心熱愛“中華民國”，“為了“中華民國”，不惜粉身碎骨”，對於台灣2358萬同胞的未來、以及對高雄市民的責任，韓國瑜絕對奮戰到底。而為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜也在依法情況下按照程序請假。



韓競辦表示，韓國瑜在請假之後，將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向：關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意。韓國瑜將藉由拜訪全台各地的新朋舊友，匯聚台澎金馬的正能量與新動力，並將之轉化為改變“中華民國”的政見與力量，希望能夠帶領國家再次的向上提升。＜nextpage＞＜nextpage＞＜nextpage＞