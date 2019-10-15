中評鏡頭：韓國瑜宣布出征警力維安滴水不漏

警察人員將群眾隔開，預防發生意外。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北10月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天宣布，正式向高雄市政府請假。上午有2、3百名韓粉聚集高雄市政府鳳山行政中心前，替韓國瑜加油打氣。市府維安更是做到滴水不漏，警察、制服、便衣人員將熱情的群眾隔開，大批警力佈署在聯訪區、電梯門口、大馬路，共50名警力。



高雄市長韓國瑜今天將請假拼選舉，上午在鳳山行政中心召開請假前的最後一次市政會議。上午有2、3百名韓粉聚集高雄市政府鳳山行政中心前，高舉“為高雄出征 為台灣而戰”旗幟，替韓國瑜加油打氣。



韓競辦表示，韓國瑜在請假之後，將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向：關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意。韓國瑜將藉由拜訪全台各地的新朋舊友，匯聚台澎金馬的正能量與新動力，並將之轉化為改變“中華民國”的政見與力量，希望能夠帶領國家再次的向上提升。



而韓國瑜的全台行腳行程，預定於16日上午10點半，從台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔出發，之後一連3天，到場屏東墾丁、車城、六堆、東港、小琉球、內埔、潮州等地，19日轉戰台南，與國民黨“立法委員”參選人林燕祝、台南市黨部主委謝龍介等人合體。