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中評鏡頭：歡送韓國瑜出征 高雄市府外沸騰
http://www.CRNTT.com
2019-10-15 12:43:12
民眾伸手要向韓國瑜致意。（中評社 蔣繼平攝）
中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）距離2020大選僅剩88天！中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日在鳳山行中心宣布請假參選。韓國瑜聯訪結束後，在群眾的簇擁下，“大離場”離開高雄市政府，民眾不斷高呼“市長加油”歡送韓國瑜上車離開。
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