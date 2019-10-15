中評鏡頭：歡送韓國瑜出征　高雄市府外沸騰

民眾伸手要向韓國瑜致意。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）距離2020大選僅剩88天！中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日在鳳山行中心宣布請假參選。韓國瑜聯訪結束後，在群眾的簇擁下，“大離場”離開高雄市政府，民眾不斷高呼“市長加油”歡送韓國瑜上車離開。