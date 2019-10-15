趙克志：推動新時代公安工作更大發展進步

中評社北京10月15日電／國務委員、公安部部長趙克志12日至13日在山西調研時強調，要認真學習貫徹習近平總書記慶祝中華人民共和國成立70周年系列重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把強烈的愛國主義熱情轉化為強大工作動力，不忘初心、牢記使命，再接再厲、不懈奮鬥，扎實做好當前防風險、保安全、護穩定各項工作，著力提升維護國家安全和社會穩定的能力水平，不斷推動新時代公安工作取得更大發展進步，努力為全面建成小康社會創造安全穩定的政治社會環境。



趙克志先後來到山西省臨汾市、太原市的基層公安派出所、看守所、執法辦案中心和省公安廳大數據建設應用中心調研。他要求，要毫不動搖地堅持政治建警方針，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導、全面領導，始終確保公安工作堅定正確的政治方向。要忠實履行好黨和人民賦予的新時代使命任務，堅持標準不降、力度不鬆、措施不減，繼續扎實抓好現在到春節期間維護安全穩定各項措施的落實，堅決捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧。要堅定不移走改革強警之路，加快推進公安大數據建設和應用，全面助推公安工作質量變革、效率變革、動力變革。要聚焦“四個鐵一般”標準，緊密結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，狠抓全面從嚴管黨治警措施的落實，深入推進全警實戰大練兵，著力鍛造黨和人民滿意的高素質過硬公安鐵軍。



（來源：人民日報）