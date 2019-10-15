出征了！韓：從南方出發把溫暖希望帶到全台

韓國瑜15日宣布，16日起開始請假，參選2020。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月15日電（記者 高易伸）距離2020大選僅剩88天！中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日在鳳山行中心宣布請假參選。韓表示，很多朋友勸我參選“總統”，不是要我放棄高雄，而是要我把溫暖與希望帶到全台灣。



韓國瑜今日宣布請假參選2020的記者會在鳳山行政中心一樓中庭，現場聚集3、400支持者高喊“韓市長加油”，不少市民也高喊“我是高雄市民，我准韓市長請假”等，現場氣氛熱絡不已。



韓國瑜上午11時35分現身，兩位副市長葉匡時、李四川及市府局處首長皆陪同韓召開這個重要的記者會。



韓國瑜表示，所有關心高雄市的海內外好朋友，今天在這裡正式要宣佈“我要開始請假，投入“總統”大選。今天是一個重要的日子，我在這裡鄭重宣布，我將請假全心全意投入“總統”大選。



他表示，這10個月來，我們市政府團隊捲起袖子努力的工作，我們高雄市民朋友通力合作，為建設美好的高雄來打拼。讓我最感動的是全高雄上上下下充滿一股奮發向上、脫胎換骨的氣息。全台灣都可以感受到高雄這種新風貌、新氣象。這種充滿希望與奮鬥的氣息感染了很多的朋友。他們喜歡來高雄，就是想要這種溫暖、勇氣與希望。



韓國瑜說，太多太多朋友勸我參選“中華民國總統”，不是要我放棄高雄，而是要我把溫暖、希望帶到全台灣的。我深深了解台灣人民這幾年過得非常辛苦，世界上的苦人不怕多，只怕得不到一絲絲的溫暖，只怕看不到一絲的希望。而我們當今的政府帶給人民什麼樣的溫暖、希望？大多數台灣人民是傷心失望的。