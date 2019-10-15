今年涉黑涉惡腐敗案移送司法機關5500人

（圖源：搜狐網） 中評社北京10月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，在日前召開的全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會上，中央政法委有關負責人介紹，截至9月底，全國紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”案件移送司法機關5500人。本次推進會提出，要把打擊“保護傘”作為下一步工作的主攻方向，做到“關係網”一查到底，絕不姑息。



近兩年來，全國掃黑除惡專項鬥爭取得了重大階段性成果。推進會通報，截至9月25日，全國打掉涉黑組織2367個，打掉涉惡犯罪團夥29571個，34792名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。全國掃黑辦對雲南孫小果案等47起大要案件掛牌督辦，取得良好效果。面對掃黑除惡專項鬥爭進入深水區，要推動專項鬥爭橫向拓展、縱向深入，在破案攻堅、“打傘破網”、“打財斷血”、行業治理等四個方面實現新突破。



鏟除“保護傘”是掃黑除惡專項鬥爭的重中之重。專項鬥爭開展以來，各級紀檢監察機關與公安機關緊密協作、深入推進“打傘破網”，嚴肅查處了一批涉黑涉惡腐敗和“保護傘”案件。日前，中央紀委國家監委公開曝光6起典型案例，並強調要與政法機關同向發力，充分運用好問題線索快速移送反饋機制的作用，及時通報會商，強化協同辦案，形成強大的攻堅合力。



會議提出，要完善公安、紀檢監察“雙專班”模式，落實提前介入、同步立案、聯合辦案、信息反饋等措施，提高辦案質效。對已偵破的涉黑案件，按照存量清零要求逐案篩查，對沒有打出“傘”或打“傘”不徹底的，借鑒推廣一些地方會商協辦、聯點包案、內部清理、責任倒查等經驗，確保一網打盡。對涉黑涉惡組織盤踞時間長、群眾反映強烈但揭不開蓋子的，上級黨委和政府要重點關注，上級掃黑辦要進行約談，上級紀委監委要親自過問，必要時全國掃黑辦要掛牌督辦，派出聯合工作組，推動一查到底。



（來源：人民網）