三名經濟學家因減貧研究獲諾貝爾經濟學獎

發布會現場專家講解經濟獎獲獎人獲獎原因（圖源：人民網） 中評社北京10月15日電／瑞典皇家科學院揭曉了2019年諾貝爾經濟學獎獲得者，諾貝爾經濟學獎評委會將這一獎項分別授予了三名美國經濟學家，其中阿比吉特·巴納吉（Abhijit Banerjee）和埃絲特·迪弗洛（Esther Duflo）來自美國麻省理工學院，邁克爾·克雷默（Michael Kremer）來自哈佛大學，以表彰其“利用實驗性方法在全球脫貧”方面所做的貢獻。諾貝爾獎官方表示，2019年經濟科學獎獲得者進行的研究大大提高了我們應對全球貧困的能力，例如把減貧問題拆分為教育質量改善和醫療保健如何開展等更為細致入微的問題。



今年的諾貝爾經濟學獎獎金為900萬瑞典克朗（約合91萬美元），三位經濟學家將平分。在諾貝爾系列獎項中，經濟學獎並非依照已故瑞典工業家阿爾弗雷德·諾貝爾的遺囑設立，而是由瑞典國家銀行1968年創立，獎金由瑞典國家銀行支出。



實地調研找到貧困深層原因



如何幫助欠發達國家脫貧？在上世紀八十年代，這個問題的答案略顯宏觀：對比國家之間的宏觀數據，得出的結論通常是“資本不夠”、“勞動力不夠”。這樣的結論聽上去有道理，而實際操作起來很難對政策有幫助。進入九十年代，微觀的實驗性手段流行起來，學者開始細致地研究村落內部、甚至每家每戶的真實發展動態，通過實地調研找到貧困深層原因。



三位獲獎經濟學家便是通過實地研究來挖掘貧困的根源，並在實踐中表明哪些政策真正能起作用。如何解決貧困，這是一個艱巨而宏觀的世界性課題，他們將其分解為較小、更易於管理的問題，從細節入手，從而交出了一份更為具體的答卷。他們的實踐表明，這些小而精確的問題通常可以通過精心設計的干預性實驗來獲得精准的答案。在1990年代中期，邁克爾·克雷默（Michael Kremer）和他的同事們通過實地研究來測試一系列可以改善肯尼亞西部學校成績的干預措施，證明了這種方法的強大作用。巴納吉、迪弗洛經常與克雷默一起，在其他國家進行了類似的研究。在短短的二十年中，他們基於實驗的新方法徹底改變了發展經濟學的研究方式，如今，這已成為一個蓬勃發展的研究領域。