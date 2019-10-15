陳學聖再談論文門駁綠委指控　要求直球對決

藍委陳學聖在藍委陳宜民陪同下臨時舉行記者會回應民進黨團。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”陳學聖14日在教育文化委員會要求政治大學公開蔡英文當年應聘政大任教的學歷、論文等相關資料，遭民進黨今天開記者會批評，陳學聖上午11時25分臨時舉行記者會，強調蔡英文的博士論文問題很單純，“直球對決”，把所有原始證件影本拿出來，讓真相大白，給社會公評，如果民進黨蔡政府要牽拖為大選議題就是代表心虛。



民進黨團上午舉行記者會，質疑陳學聖藉此向“教育部”勒索預算，還質疑“教育部”、政大已安排16日讓陳學聖去看資料，陳學聖卻表示不會去，為什麼不敢去？ 陳不去就是狡猾、政治操作、惡質傳播假消息。



陳學聖11時25分在“立委”陳宜民陪同下臨時舉行記者會回應。



陳學聖表示，民進黨團針對他開記者會讓他受寵若驚，他要求政大公開蔡英文學歷、論文等相關資料正本的影印本，純粹是就事論事，因為他是教育文化委員會裡最資深的委員，“教育部”、政大又是他監督的單位，既然政大手上保留有蔡教授、副教授原始證件、論文影本，他當然有權調閱公文書，根本沒有濫用職權，也沒有藉機勒索預算，更不是為了選舉，若有他可不做“立委”。



陳學聖指出，“教育部”及政大邀他16日去政大看相關資料，但他不去的原因，是因為有太多限制規定，一只准他一個人去看，不准帶人；二是不准拍照，不准錄影；三是連手都不能碰，這樣他是要如何分辨真偽？而且他又不是專家，他很想請比他更了解的呂秀蓮一起去看這份蔡英文原始證件、論文資料的影本，就這麼簡單，但為何層層刁難？有這麼多限制。

