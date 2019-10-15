日媒沒報道賀電　謝長廷：不是國家政策宣示

謝長廷主持東京雙十酒會。（照片：謝長廷臉書） 謝長廷臉書發文，談日首相賀電問題。（照片：謝長廷臉書） 中評社台北10月15日電／針對台灣駐福岡辦事處日前在雙十酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電台灣一事，被外界質疑真假，駐日代表謝長廷今日在臉書發文批評台灣媒體，並強調，日本副官房長官說首相府沒有發出賀電的事情，日本媒體並沒有報道此事，“因為日本社會知道這種賀電只是表達恭賀和友誼，並不是國家政策的正式的宣示，追究這是否代表政策改變？或炒作賀電從何處或由誰取得？也無必要。”



謝長廷批台灣媒體，有的竟放在第一版，窮追猛打，一直繞著打臉、假賀電、假新聞作文章，把福岡辦事處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，真是自虐之極！



以下為謝長廷臉書全文：



昨天到“立法院”找蘇嘉全院長，感謝他這段期間接待不少日本“國會議員”，也就未來“國會”互訪交換意見。一到門口，看到連署“總統”的活動，不少熟悉面孔，有點尷尬，政治有時候會扭曲人性，沒有打招呼就進入“立法院”。媒體又追問日本安倍首相的賀電問題，似乎對此興趣未減。其實前幾天有一位評論家提出一個大哉問：“有人說福岡辦事處的安倍總理賀電事件，謝長廷被安倍打臉打的好腫，為什麼兩天後謝長廷主持的東京“中華民國”國慶酒會，安倍的母親、弟弟、弟媳還和一百多位“國會議員”去參加道賀？”



我也想提一個問題：日本副官房長官答復新華社說首相府沒有發出賀電的事情，日本媒體有報道嗎？為什麼即使最親中的日本媒體也沒有一字報道。



因為日本社會知道這種賀電只是表達恭賀和友誼，並不是國家政策的正式的宣示，追究這是否代表政策改變？或炒作賀電從何處或由誰取得？也無必要。新華社嚴肅的問，日本政府機智的答，我們福岡也真的收到賀電，這樣就圓滿結束了。但台灣的媒體有的竟放在第一版，窮追猛打，一直繞著打臉、假賀電、假新聞作文章，把福岡辦事處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，真是自虐之極！