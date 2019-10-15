履新僅35天！曹國閃電辭職引爆韓國

韓國法務部長官曹國（圖源：日本NHK電視台） 中評社北京10月15日電／“為韓國檢察機關改革做‘鋪路石’的角色到今天為止了”“現在的我回歸為市民”，14日，韓國法務部長官曹國突然宣布辭職，這距離他正式履新僅過去35天。一段時間以來，圍繞曹國及其家人各種不法疑雲的爭議不斷，他的辭職對檢察機關改革將帶來怎樣的影響，備受關注。



據韓聯社14日報道，曹國當天下午發表辭職聲明。他在聲明中強調，檢察機關改革一直是他想盡一生精力去完成的使命和夙願。為此，作為文在寅政府的首任民政首席秘書官以及法務部長官，他在過去兩年半裡，一直全力以赴。但其間發生了意想不到的事情，不管理由是什麼，他對國民深感抱歉。“只有自己辭職，改革才有可能成功完成”，曹國說，不應再因他家人的事情繼續連累總統及政府。對於就任一個月來推進改革的成效，曹國評價稱，改革檢察機關已成為不可逆轉的潮流，這是歷屆政府都未能做到的事情。值得注意的是，曹國在發表辭職聲明兩個多小時前，還在韓國中央政府果川辦公樓發布了檢察機關改革具體方案。



就曹國請辭一事，文在寅14日下午表示，對有關事件引發國民矛盾深感抱歉，但改革檢察機關和守護公正是政府最重要的國政目標之一，為此他將全力以赴。韓聯社分析稱，總統此番表態說明，政府想以“曹國辭職”為契機，讓檢察機關改革得到提速的同時，讓分裂為兩大陣營的韓國社會早日撫平溝壑，進而提高政府的施政、執政掌控力。



而韓國朝野各政黨對曹國辭職反應各異。據韓國《國民日報》14日報道，執政黨共同民主黨發言人洪翼杓當天的表態基本與文在寅一致，表示“曹國長官未能在任內完成夙願，感到非常惋惜和遺憾。接下來，共同民主黨將負責把檢察機關改革進行到底”。與此相反，韓國最大在野黨自由韓國黨發言人金成願則評論稱：“文總統因任命不具資質的人員擔任長官，使韓國社會陷入混亂和分裂。對此，文總統應道歉。而針對曹國及家人的調查，要徹底進行，讓法制與民主回到社會正軌。”



據韓國YTN電視台介紹，曹國畢業於首爾大學法律系，後留校成為法律系教授。2017年總統選舉期間，身為大學教授的曹國參加多場選舉造勢活動、為文在寅站台。文在寅成功當選後，曹國被任命為青瓦台首任民政首席秘書官，負責推動檢察機關、國家情報院等權力機構的改革，並全權指揮本屆政府的核心基調工作——“鏟除政治積弊”，被稱為“文在寅心腹”“文在寅政府司法改革的靈魂人物”。



今年8月9日，曹國被任命為法務部長官候選人。但此後，韓國在野黨及媒體不斷曝光曹國及其家人涉嫌違規投資私募基金、偽造文件幫女兒考取名牌大學等醜聞，“曹國事件”一時間成為韓國社會熱議話題。雖然反對聲不斷，但文在寅依然於9月9日正式任命曹國為法務部長官，這遭到在野黨及保守陣營的強烈譴責，“曹國事件”進一步發酵升級，最終導致韓國社會被撕裂為“要求曹國辭職”的反對派和“力挺曹國”的支持派。執政當局因此面臨巨大壓力，支持率也一路下滑。分析稱，目前距離明年韓國國會議員選舉僅剩6個月，曹國選擇在此時辭職，而文在寅也接受其辭呈，並強調繼續推動檢察機關改革，說明青瓦台意在及時“止損”，並爭取通過“改革”這一突破口扭轉頽勢。



（來源：環球時報）