蔡論文門將躍上國際　彭文正下24小時通牒

彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／雖然倫敦政經學院（LSE）網站8日出現聲明證實蔡英文在1984年獲得法學博士學位的新聞，但蔡英文博士論文爭議未熄。資深媒體人彭文正2日前對蔡英文、LSE台灣研究計劃室主任施芳瓏下48小時通牒，昨日又在政論節目中下24小時通牒，稱蔡、施不道歉，不承認造假的話，論文門將鋪天蓋地的登上國際舞台。



蔡英文已對台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，北檢最近接到蔡的追加告訴狀，已將彭文正列為“他字案”被告，併案偵辦，因此目前全案被告已有賀、林、彭3人，北檢尚未傳喚3人說明。



彭文正昨日在《政經關不了》對蔡英文、LSE台灣研究計劃室主任施芳瓏，下最後通牒。他說，“還有24小時，如果坦白從寬，承認你們用各種偷天換日的手法去製造蔡同學假論文、假學位、假英國倫敦政經學位的認證，那麼這件事情在海外發動的朋友的國際宣傳到此為止。”如果蔡跟施未來24小時內沒有道歉，沒有公開承認造假行為。那麼這件事情將鋪天蓋地的從倫敦到紐約到國際舞台。



論文門已被國際媒體高度關注，彭文正強調，“我想你應該知道為什麼會到紐約”，又說你去恐嚇也好、通過“國安”單位也好，外交手段也好，對這群海外串連的台美人、台歐人動用“國安”情資，企圖讓他們在僑居地被跟監，被畫上“國家安全”顧慮的標計，是沒有用的。



彭文正表示，因為敢做這些事情的人當中，也有美國人跟英國人，並說他講的是白皮膚跟黑皮膚的美國人跟英國人，根本沒有在怕（國家機器）。敢做這件事情的，敢去挑戰國家“元首”踢爆LSE在內的種種醜聞，這個人如果沒有三兩三，怎麼敢上梁山呢？現在所有的英文媒體都人手一本研究報告。



