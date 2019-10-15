台風“海貝思”已造成日本66人死亡

日本救援人員在救助傷者（圖源：日本NHK電視台） 中評社北京10月15日電／縱貫東日本的強台風“海貝思”已於13日晚些時候轉為溫帶氣旋，受“海貝思”影響，日本多地出現洪災和山體滑坡等災害。截至目前已造成66人死亡、15人失蹤。此外，多地公共交通系統和電力供應也受到嚴重影響，目前正在逐步恢復中。



在長野和福島部分區域，大雨致使河水漫過堤岸、淹沒房屋和稻田，一些居民爬上房頂避險。在神奈川縣箱根，24小時降水量達到了939.5毫米。



據日本廣播協會電視台14號報道，日本全國至少5500棟住宅建築遭浸水，其中的700棟幾乎全部損毀。由於房屋受損情況嚴重，許多人無法返家，目前日本全國避難人數約為有3萬8千人。13日夜間到14日，受災各地連夜推進被困人員的救援轉移工作以及浸水區域的排水作業。



13號在日本福島縣實施的救援行動中，東京消防廳直升機在救援一名77歲女性時，救援工作出現失誤，忘記把救援掛鈎扣上繩索就起吊，導致其從約40米處墜亡。



據日本福島縣田村市13日稱，受“海貝思”引發的洪水衝擊，一批裝有核輻射污染物的垃圾袋被衝走，進入附近河流。垃圾袋裡裝的主要是當時核事故現場清理出的草木碎片垃圾，每袋污染物的體積約為1立方米。據介紹，被洪水衝擊的臨時存放處約有2667袋垃圾，均裝有核輻射污染物，目前當地政府已找回6袋，但目前還無法確認流落在外的垃圾袋具體數量，相關方正在評估這一事件可能對環境造成的影響。



（來源：央視新聞）