韓國瑜陣營再邀辯論　蔡英文再給軟釘子

針對韓國瑜邀辯論，蔡英文回應是十一月登記之後再說。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月15日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜要求辯論，蔡英文上午在新竹受訪表示，韓國瑜可能要花點時間準備一下，而且辯論不永遠不會太遲，重點是大選從來沒有覺得辯論時間太遲，在於準備好了沒？選民是不是已經準備好聆聽？十一月大家都會登記成為候選人，當然會按照規則走，本來就要辯論。



蔡英文今天行程都在新竹縣市，第一站先到新竹縣“工研院”出席新任院士頒證典禮，中午轉到新竹市黨籍“立委”參選人鄭宏輝競選辦公室，與寵物互動，下午到新竹縣陪黨籍參選人鄭朝方參觀阿金姐工作坊，還會到寶山保生宮與新埔廣和宮參香，傍晚到新竹縣竹北市，參加桃竹竹苗客家助選團的成立大會。



在結束與鄭宏輝寵物互動後，蔡英文接受媒體連訪，被問到韓國瑜開始請假，展開全台“產業學習與傾聽土地之旅”，第一站刻意選擇還從屏東，蔡英文的故鄉出發看法？



蔡英文表示，從她的家鄉出發也不足為奇，因為屏東本來是台灣最南端，但是希望韓國瑜到地方傾聽，不是造勢結束，一走了之，要真正去瞭解當地的想法。



她也認為，每位民選首長都揹負著選票，以及選票後面的選民的期待，今天在新竹市，新竹市過去幾年改變很多，城市光榮感提升很多，主要是林智堅市長的努力，全心全意在市政推動上，才帶動城市改變，換句話說城市要進步，要能夠改變，市長是不是全心全意服務是最關鍵因素，還是要提醒韓國瑜去年這麼多人投票支持與期待，當選的高雄市長，在這個時候更要注意，選民對他的期待。



媒體問到，韓陣營的“國政”顧問團總召張善政認為，辯論不是要逞口舌之利，希望與蔡英文開啟台灣選舉的新風氣，聚焦談政策，時間地點由蔡來決定。

