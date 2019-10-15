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韓國瑜感謝藍議員支持 齊唱要出征
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2019-10-15 14:40:44
韓國瑜表示，感謝國民黨團對他請假這件事很支持。（中評社 蔣繼平攝）
中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日正式宣布請假離開高雄市政府後，第一站前往高雄市議會，韓抵達後直接走進國民黨黨團，接受現場國民黨籍議員的歡呼，一起高唱《我現在要出征》，國民黨議員也齊聲高呼“國家你去拚，高雄咱來顧”“韓國瑜加油、韓國瑜凍蒜”等口號。
韓國瑜到場時也向在場議員握手，韓致詞表示，感謝國民黨團對他請假這件事很支持。韓起身離開前也先和總召曾俊傑擁抱。
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