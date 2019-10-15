蔡英文轟陳學聖錯誤場合問錯誤問題

蔡英文在新竹受訪，回應假訊息的看法。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月15日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨“立委”陳學聖要求公立大學校長舉手表態“是否相信蔡英文的博士論文為真？”蔡英文中午在新竹受訪語氣嚴肅說，是錯誤場合，問了錯誤的問題，不值得來效法。



“總統府”昨天第一時間也回應，國民黨公然在“立法院”審查大學校務基金，拿一個“假新聞”要大學校長做政治表態，這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖委員在羞辱自己的“立委”職權。



蔡英文今天行程都在新竹縣市，第一站先到新竹縣“工研院”出席新任院士頒證典禮，中午轉到新竹市黨籍“立委”參選人鄭宏輝競選辦公室，與寵物互動，下午到新竹縣陪黨籍參選人鄭朝方參觀阿金姐工作坊，還會到寶山保生宮與新埔廣和宮參香，傍晚到新竹縣竹北市，參加桃竹竹苗客家助選團的成立大會。



在結束與鄭宏輝寵物互動後，蔡英文接受媒體連訪，被問到陳學聖要求公立大學校長針對蔡英文論文真假表態，在場48名，僅有6名校長舉手同意，其他人則未表態。



蔡英文說，聽到“立委”要大學校長表態，非常訝異、也很吃驚，尤其是在審查校務基金預算，要求政治表態，這是錯誤場合問了錯誤的問題，不值得我們來效法，一個“立法委員”做這個事情，是極端的不恰當。



同樣的“假訊息”還有蔡英文帶著貓去看醫生還動員很多人，蔡英文也跳出來澄清。



蔡英文說，選戰進入最後三個月，這段時間發現，去年選舉很多網路不好的操作又重新出現，包括假訊息越來越嚴重，比如說，上個禮拜跟“立委”參選人許淑華座談，關於動保問題，結果被衍生成她帶著貓去看醫生，還動員很多人，她覺得這一類的傳言“大可不必”，最後三個月，不應該被這麼多假訊息操弄，最後關頭，台灣的民主素養。台灣的民主健康就在取決於，能不能改變這些“假訊息”與“假消息”，能不能抵擋這些假訊息對我們民主的傷害。