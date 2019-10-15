崛起南方　韓國瑜16至18日屏東傾聽之旅

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝。（中評社 資料照） 中評社屏東10月15日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜將於16日起接連3天訪問屏東縣，展開傾聽之旅。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝今天表示，韓國瑜將以“帶著希望、南台灣出發”展開2020選舉的各項行程，10月16日由南台灣出發，正式開跑。



10月16日到18日在屏東縣的訪問、參加活動行程如下：



10月16日的行程：



10：00 鵝鑾鼻保安宮參拜（恆春鎮燈塔路170號）



10：35 觀光產業座談與聯訪（恆春鎮山腳里活動中心）



11：30 車城福安宮參拜



12：20 枋寮鄉德興宮參拜（枋寮村德興路112號）



13：20 原住民南四鄉造勢（新來義多功能活動中心）



14：40 六堆忠義祠參拜暨客家後援會



16：00 東港區漁會拜訪



17：00 乘船往小琉球



17：30 小琉球環島車隊（含參拜碧雲寺.三隆宮）



10月17日 行程



11：30 潮州三山國王廟參拜



12：00－ 高鐵、高捷南移座談會（聞香閣餐廳）



13：10－ 萬巒豬腳街祝賀豬腳節活動圓滿成功



14：00－ 內埔天后宮.昌黎祠參拜（內埔鄉內田村廣濟路164號）



14：30－ 內埔鄉龍泉寺參拜（龍泉村通霄巷35號）



15：10 原鄉（北四鄉）固本會報（瑪家鄉北葉村集會所）



10月18日 行程



14：00－拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會，



15：00－ 鹽埔鄉朝鳳宮參拜



15：40－ 里港鄉拜訪蘇俊夫（鳳凰廟）



16：10－ 里港雙慈宮參拜