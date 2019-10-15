蔡英文競辦發言人廖泰翔　原屬柯陣營

蔡英文2020競選連任辦公室發言人廖泰翔。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜為了拼大選，開始請假，藍綠主帥交鋒場合機會增加，蔡英文雖然仍強調以“國政”優先，不過許多地方行程已經是黨務輔選，整個組織作戰也跟著調整，最明顯是2020競選連任辦公室發言人廖泰翔，也開始站在第一線，陪同受訪，鏡頭前這位型男帥哥，讓人眼睛一亮。



廖泰翔在2014年台北市長選舉時，曾透過海選出任柯文哲競選發言人，頗受柯團隊重用。今年重回政界，被網羅到蔡英文競選辦公室擔任發言人，也主持蔡團隊的2個網路節目。



蔡英文今天行程都在新竹縣市，第一站先到新竹縣“工研院”出席新任院士頒證典禮，中午轉到新竹市黨籍“立委”參選人鄭宏輝競選辦公室，與寵物互動，下午到新竹縣陪黨籍參選人鄭朝方參觀阿金姐工作坊，還會到寶山保生宮與新埔廣和宮參香，傍晚到新竹縣竹北市，參加桃竹竹苗客家助選團的成立大會。



藍營韓國瑜開始請假拼大選，蔡英文在地方跑行程，究竟是“總統”行程？還是輔選行程？會被質疑與檢驗。



中午到鄭宏輝競選辦公室參加“毛寶貝”寵物教室，典型是輔選行程，府方發言人張惇涵就刻意低調迴避，改由蔡競選辦公室發言人廖泰翔站在第一線，陪同受訪，也讓不少人詫異，紛紛猜測，這位帥哥型男到底是誰？



蔡英文的競選連任辦公室正在緊鑼密鼓準備，11月初就要開張，前線戰隊包含：台北市前議員顏若芳，高顏值、砲火又猛，前柯文哲辦公室的廖泰翔，擅長網路戰，加上原發言人阮昭雄以及剛辭掉府發言人，轉任競總文宣群副執行長的林鶴明，不只懂得風向更懂得創造議題，蔡拼連任團隊陣容愈來愈堅強。