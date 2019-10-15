新北綠票倉分裂　余天：我真的不知道怎麼辦

余天受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市第三選區（三重）提名今年補選上的余天再度參選，但卻面臨綠營分裂，黨內初選競爭的民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚，將代表台灣民眾黨挑戰余天。余天今天受訪說，聽到這個消息第一時間想說“怎麼辦？”已經有時代力量有參選，現在有多出一個，他嘆氣說，“怎麼辦呢？我真的不曉得怎麼辦，只能更努力”。



新北市三重選區過去被認為是綠大於藍的選區，下屆“立委”除了尋求連任的余天，國民黨禮讓無黨籍新北市議員李翁月娥，時代力量則擬推派新北市黨部主委陳志明參選。



余天女兒昨天生下第二胎是一位男孫，加上女兒第一胎生女兒，一男一女余天非常開心，但沒想到昨天也傳出他的選區將有同黨李余典女兒加入戰局，心情就像洗三溫暖。



余天今天受訪一開始開心談論二女兒生下第二胎，但另一方面他也非常憂心自己的選情。余天說，昨天聽到李余典女兒要選，“本來三重對於民進黨來說不是艱困選區，但是一個時代力量，一個台灣民眾黨，一個國民黨支持的無黨籍，現在變成艱困選區”。



李余典女兒是要復仇？余天說，他在十幾年前第一次選“立委”時，李余典當他的後援會會長，我們沒有什麼深仇大恨，“如果我有做不對，他是我政治上前輩，希望他體諒，很抱歉”。



余天也說，有人跟他提及補選上要爭取不分區“立委”，“我沒有講過這種話，不分區不是我說的算”，他低姿態說，“反正我有做不對的事情，原諒我好了”，如果最後碰到這種情形，他就更加努力。



是否黨內派系鬥爭？他也說，“我沒有什麼派系”，“我打過很多次電話，但是他都沒有接”，電話有響，都沒有接，我們會盡量溝通，希望不要廝殺，民進量“立委”要過半是很大挑戰，“如果這樣搞下去，不知道會發生什麼事情”。



余天也說，他第一時間反應是怎麼辦，已經有時代力量，又多出一個，那怎麼辦？是有危機，可能讓國民黨支持的無黨籍勝選，他也嘆氣說，“我真的不曉得怎麼辦”，選情他有信心，原本今年3月份才補選都跑過，本來想說要輕鬆一點，現在不行要繼續努力了。