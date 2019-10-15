大公報：英媒高估了香港示威者的情商

中評社香港10月15日電／當地時間10月10日中午，大批“反抗滅絕”組織成員聚集在英國倫敦城市機場的主要出入口，試圖以靜坐和合唱的方式癱瘓整個機場，以此吸引政府對環境保護問題的重視。其中不少人採取了非常激進的行為，甚至爬上了飛機的機頂。英國廣播公司（BBC）將這些人試圖癱瘓並占領機場的行為稱作“香港模式”（HONG KONG STYLE）。



的確，前段時間香港的示威者曾經占領過機場，令幾百架次的航班被迫取消，乘客為此怨聲載道。但英國媒體把這個“光環”戴到香港示威者的頭上，實在是有點張冠李戴，高估了香港示威者的創造力。其實，早在2008年11月25日，泰國“黃衫軍”支持者就舉行過大規模的反政府示威，衝擊國家電視台和政府辦公機構，占領總理府以及曼谷素萬那普國際機場，曾令包括中國遊客在內的世界各地數千名旅行者滯留在泰國機場。正在秘魯參加亞太經合組織領導人會議的泰國總理頌猜不得不緊急回國，他的專機只能降落在一家軍用機場。2015年泰國對這起占領機場事件的主謀，以恐怖主義的罪名予以起訴並判處三年徒刑。可見，占領機場既不是新鮮事，更不是香港示威者的發明。



持續120余天的香港動亂至今沒有收手的跡象，但示威者的套路總體上沒有超出“顔色革命”的標準範本，如果說香港示威者有什麼獨創的話，那就是在世界許多地方玩弄的把戲在這個彈丸之地進行了合成。從瓦解警察等強力部門鬥志的文宣，到直接以割頸術奪取警察的性命；從組成手把手的人鏈（模仿波羅的海三國獨立運動），到統一著黑色服裝（美國“顔色革命”之父夏普曾在教科書中指導政治搞手，一定要以花朵和某個顔色作為運動的標誌，以增加參與者的凝聚力，在運動開始階段，一定要以非暴力形式出現，隨著運動的不斷擴大，暴力方可不斷加碼）；從設計參與者的手勢到煽動性的口號，沒有一件東西玩出了新花樣。



英國“反抗滅絕”組織以占領機場為要挾，卻遭遇了與香港示威者完全不同的結局。英國警方選擇果斷執法，迅速將激進抗議者帶離現場，超過1000名抗議者被捕。而香港機場管理局當天卻阻撓警察在機場管理區內執法，暴徒們差點將兩位內地人打死。這種處理香港機場暴亂的做法，倒真有點“港式風格”。如果說有什麼可以借鑒的話，英國這位老師不必自謙，香港的管理者們應該以英國為樣板，看看他們是怎麼毫無留情地打擊這些非法行為的。



英國媒體之所以把“港式風格”的頭銜安在香港示威者的頭上，無非是給香港這些年輕人打點雞血，讓他們為自己的“發明和創造”興奮一陣子，激勵他們繼續進行大肆破壞，為世界創立“範本”。

