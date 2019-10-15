美國制裁土耳其並要求其停止在敘軍事行動

中評社北京10月15日電／美國總統特朗普14日表示，土耳其在敘利亞北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅，美方因此對土耳其實施多項制裁，並要求土方立即停止相關行動。



特朗普在一份聲明中說，土耳其的軍事行動破壞了打擊極端組織“伊斯蘭國”的行動，威脅平民安全與地區和平穩定，由此威脅美國國家安全和外交政策，因此他授權美國政府對土耳其實施制裁。



美國財政部當天隨即對土耳其政府部門和高官實施制裁，制裁對象為土耳其國防部及其部長、能源和自然資源部及其部長和內政部長。他們在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。



特朗普還表示，美國將把土耳其輸美鋼鐵關稅重新上調至50%，並立即中止商務部與土方涉及1000億美元的貿易協議談判。他還在聲明中威脅，若土領導人不停止“危險和破壞性”行為，他將迅速擊潰土耳其經濟。



美國副總統彭斯14日晚間向媒體表示，特朗普當天早些時候與土耳其總統埃爾多安通話時強烈要求土耳其立即停止在敘利亞北部的軍事行動，並表示當天對土耳其的制裁僅僅是一個開始。



在德國柏林，德國政府發言人賽貝特在例行發布會上對土耳其在敘利亞北部發動軍事行動的合法性表示質疑，認為土耳其的安全利益不能成為其發動軍事行動的理由。賽貝特說，軍事行動將會導致大量人口流離失所和地區局勢不穩定，還會讓“伊斯蘭國”重新壯大。



土耳其長期以來將敘北部庫爾德武裝視為恐怖組織，但美國在打擊“伊斯蘭國”的戰事中將其發展為合作夥伴。美國白宮本月6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。土耳其軍隊9日開始進入敘利亞北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。



特朗普將美軍撤離敘北部的決定招致美國會兩黨不少議員反對，稱這一決定背叛了曾與美國合作的盟友敘庫爾德武裝。特朗普10日曾表示，土耳其清楚美方底線，並暗示如果土耳其行動“過線”，美國或對土耳其實施“非常強硬”的制裁及其他金融措施。



（來源：新華社）