天文學家利用新手段觀測到94億光年外矮星系

中評社北京10月15日電／美國天文學家領銜的一個國際團隊首次利用57億光年外星系團產生的X射線引力透鏡效應，觀測到94億光年外一個矮星系的造星過程，為探索星系起源提供了一種新的觀測手段。



引力透鏡效應指光線在通過大質量天體附近時會發生彎曲的現象，好像一個“宇宙放大鏡”，可以幫助人們研究宇宙中最早和最遙遠的星系。



這是天文學家首次利用超大質量天體觀測遙遠宇宙中的X射線輻射現象，此前星系團僅用於在光學波段“放大”天體。美國麻省理工學院研究員馬修·貝利斯說，由於星系團本身也輻射出大量X射線，因此很難觀測到星系團背後天體發射出的X射線，其難度就像透過強光看到蠟燭光。



研究人員利用錢德拉X射線望遠鏡以及光學段的哈勃太空望遠鏡和麥哲倫望遠鏡觀測了57億光年外、質量為太陽1000萬億倍的“鳳凰星系團”，精確測量出該星系團的X射線輻射量。隨後，他們從觀測到的總輻射量中減去星系團本身的X射線輻射，剩下兩個被引力透鏡彎曲的X射線輻射，它們均來自94億光年外的一個只有銀河系萬分之一的小型矮星系。



研究顯示，這個矮星系被放大了60倍，呈現出一片藍斑，星系內有兩個不同的團塊，其中一個輻射出更多X射線，表明它剛剛製造了超大質量恒星，而較暗的團塊表明其包含更多成熟恒星。



貝利斯說，該星系與宇宙最早期形成的星系類似，天文學家此前還從未在X射線段觀測過這種星系，而且這種新的觀測技術可以讓人們看到遙遠的星系，並對星系的形成過程做出更細致的分析。



該研究近日發表在英國《自然·天文學》雜誌上。



（來源：新華社）